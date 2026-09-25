Berkay YILDIZ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 55-75 yaş arasındaki bireylerin eğitim alacağı 'Yaşam Boyu Öğrenme Üniversitesi' (YBÜ), düzenlenen törenle açıldı. İlk döneminde 30 öğrencinin eğitim alacağı YBÜ'de dersler 13 Ekim'de başlayacak. Katılımcılar, üniversitede çeşitli alanlarda eğitim alırken OMÜ öğrencileriyle de ortak öğrenme çalışmalarına katılacak.

OMÜ ve Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, 55-75 yaş arasındaki bireyleri üniversite yaşamıyla buluşturmak amacıyla hayata geçirilen YBÜ, düzenlenen törenle açıldı. İlk döneminde 30 öğrencinin eğitim alacağı YBÜ, katılımcıların farklı alanlarda eğitim almasına ve üniversite ortamında sosyal ve akademik etkinliklere katılmasına imkan sağlayacak. Törene eğitim alacak öğrenciler de katıldı. YBÜ'de 2026-2027 güz dönemi dersleri 13 Ekim'de başlayacak. Program kapsamında katılımcılar, OMÜ öğrencileriyle ortak öğrenme çalışmalarında bir araya gelerek kuşaklar arası bilgi ve deneyim paylaşımına katılacak.

'ÖĞRENCİLERİMİZ 'ÖĞRENMENİN YAŞI YOKTUR' BİLİNCİYLE ARAMIZDA'

Öncelikle 'Öğrenmenin yaşı yoktur' mottosuyla bu projeyi gerçekleştirdiklerini söyleyen OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, 'Biz OMÜ olarak göreve başladığımız dönemde bu projeyi hayata geçirmek için hazırlıklara başladık. Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü altında 'Yaşam Boyu Öğrenme Çalışma Grubu' oluşturduk. Büyükşehir Belediyemizin iş birliğiyle bu projeyi gerçekleştirdik. Hem belediyeden hem de üniversitemizden hocalarımız ve arkadaşlarımız, hazırlıkları ve bundan sonraki süreçleri gönüllülük esasına göre yürüttü. Yeni öğrencilerimiz de 'Öğrenmenin yaşı yoktur' bilinciyle aramızda. Burada önemli olan yeni kişilerle tanışmak, bilgi alışverişinde bulunmak ve yeni bilgiler öğrenmek. Sizler de bilgilerinizle bizlere katkı sağlayacak, bizler de deneyimlerinizden faydalanacağız. Bir diğer önemli konu, kuşaklar arası bilgi aktarımı. Bu projede öğrencilerimiz de yer alıyor. Öğrencilerimiz sizlerle temas halinde olacak, kültürümüzü yaşatacak ve deneyimlerinizi öğrenecek. Program ilk yılı iki dönem olacak şekilde planlandı. Başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz ikinci yıl master programına da devam edebilecekler. Şimdiden başarılar diliyorum' dedi.

'PROGRAMIN TEMEL AMACI; TEKNOLOJİYLE UYUM SAĞLAMAK, YENİ BİLGİ VE BECERİLER ÖĞRENMEK'

Eğitim görecek olan tüm bireylere başarı dileklerinde bulunan Rektör Aydın, şöyle konuştu:

'Programın temel amacı; teknolojiyle uyum sağlamak, sosyal hayatımızı zenginleştirmek, yeni bilgi ve beceriler öğrenmek. Arkadaşlarımız ders programlarını daha ayrıntılı şekilde aktaracaklar. Bu anlamda, 30 Eylül'de hocalarımızı eğitecek bir program planladık. Buna 'Eğiticilerin Eğitimi Programı' diyoruz. Çünkü şu anda hocalarımız daha çok belli bir yaş grubuna eğitim vermeye alışkınlar. Bu program sayesinde onlar da önce eğitilecek, ardından sizlere eğitim verecek. Biz zaten burada, hemen yakınınızdayız. Sık sık görüşeceğiz. Umarım bu yılı güzel bir şekilde, dostça, sağlıkla, zevkle ve keyifle geçirirsiniz.'

Üniversiteye başlayacak olmanın heyecanını yaşayan YBÜ öğrencileri ise, yaşlarının öğrenmeye engel olmadığını söyledi. Yıllar sonra yeniden üniversite ortamında bulunacaklarını belirten bazı öğrenciler ise, yeni bilgiler edinmek, farklı insanlarla tanışmak ve deneyimlerini gençlerle paylaşmak istediklerini belirtti. (DHA)