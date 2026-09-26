Bunlar da ilginizi çekebilir

KKTC’de gastronomi ve gençler için uluslararası iş birliği adımı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Kemalpaşa Mahallesi 9 Eylül Caddesi'nde meydana geldi. İ.M.'nin kullandığı iş makinesi, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Kartal'a (85) çarptı. Kartal, kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ali Kartal'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kartal'ın cenazesi Menderes Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, sürücü İ.M.'yi gözaltına aldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.avrupagazete.co.uk dışındaki bir siteye yönlendiriyor.