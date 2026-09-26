Yağmur ÖNGÜN/İZMİR, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, 'Terörün Türkiye'ye maliyeti 3,3 trilyon dolardır. 45 terör yılı boyunca Türkiye her yıl 75 milyar dolar ödedi. Türkiye bu süreçte, 36 defa 6 Şubat depremini yaşamış kadar maliyet harcadı' dedi.

AK Parti Genel Merkezi tarafından 81 ilde gerçekleştirilen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir milletvekilleri Yaşar Kırkpınar, Mehmet Ali Çelebi, AK Parti İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey ve Ali Taylan Öztaylan, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ve merkez karar ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

'BİR SÜRECİN SONUNA YAKLAŞIYORUZ'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, konuşmasına hayatını kaybeden eski İzmir Belediye Başkanı Burhan Özfatura'ya başsağlığı dileyerek başladı. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuşan Zeybekci, '40 yılı aşkın süreden beri Türkiye'nin kanını emen, Türkiye'nin ayaklarında pranga olan bir sürecin sonuna yaklaşıyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinin gerçekleşmesi için elini taşın altına koyan başta tabii ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 'Allah razı olsun' diyorum. Görev başındayken şehit olan Mehmetçiğimizin, polisimizin, öğretmenimizin, mühendisimizin, korucumuzun ve hayatını kaybeden bir annenin dahi bir tırnağının değeri; dünyadaki tüm altınlarla, tüm birikimlerle, parayla ve hiçbir kurla ölçülemez' dedi.

'HUZURU İSTİYORSAK BU SÜREÇ TAMAMLANMALI'

Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Ama diğer taraftan terörün Türkiye'ye maliyeti 3,3 trilyon dolardır. 45 terör yılı boyunca Türkiye her yıl 75 milyar dolar ödedi. Türkiye bu süreçte, 36 defa 6 Şubat depremini yaşamış kadar maliyet harcadı. Bu para ile 700 tane İstanbul Havalimanı, İzmir-İstanbul Otoyolu'ndan yaklaşık bin tane, Osmangazi Köprüsü'nden 2 bin tane, Akkuyu Nükleer Santrali'nden yaklaşık 400 tane, yaklaşık 2 bin tane Atatürk Barajı yapardık. Hesaplarımıza göre Türkiye şu anda nominal olarak 30 bin doların üzerinde bir milli gelire sahip olurdu. Satın alma gücü paritesine göre de yaklaşık 60 bin dolar seviyesindeydik. Terörün maliyeti bu. Yani terörsüz Türkiye'nin, Türkiye'ye ne fırsatlar getireceğini, bugünden itibaren önümüzdeki süreçte göreceğiz. Huzuru istiyorsak bu süreç tamamlanmalı'

'TÜRKİYE'NİN ŞU ANDA 18 MİLYON EMEKLİSİ VAR'

Ekonomiyle ilgili tüm dünyada büyük değişimler ve çalkantıların olduğunu söyleyen Zeybekci, 'Türkiye gibi ihracata dayalı ekonomileri olan ülkeler de bundan en hızlı etkilenenler. Bütün bu olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye'de gerek bütçe açığı anlamında gerek cari açık anlamında son derece olumlu. Tam borçlanma anlamına baktığımız zaman Avrupa Birliği'nin 3'te 1 seviyesindeyiz. Ama bazı sıkıntılar veya bazı beklentilerin olduğunu da biliyoruz. 2003 yılında 6 milyon emeklisi olan Türkiye'nin şu anda 18 milyon emeklisi var. Türkiye'de emeklilerin yaş ortalamasına bakarsak Avrupa Birliği'nden çok daha az' ifadelerini kullandı.

'KÖPRÜ SATILIR MI?'

Çevre yollarıyla ilgili basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Zeybekci, 'Mülkiyeti satamazsın ki köprü satılır mı? Bunlar İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nü satan 'Sülün Osman'la fazla takılmışlar; köprülerin öyle satılacağını zannediyorlar. Çevre yolları asla özelleştirilmiyor. Bu kapsamda değil ama devlet çevre yollarının bakımını da otoyola bağlı olduğu yerin ihalesini alana verir. Buraların da yenilenmesi, bakımı, tamiri, her türlü sorumluluğu da oralara verilir. Bu konuda akılları ermiyor, onu söyleyeyim. Çıkmışlar 'Pahalı' diyorlar. Oranın ne kadar masrafı olduğunu, oranın ne kadar personel veya devletin ne kadar maliyetlerle yaptığını söylemiyorsun. Onlar, 1 kilometre otoyolu yapmayı bile hayal edemezler' diye konuştu.

'BİZE KATILAN BAŞKANLARIMIZ ÖNCEDEN BERİ KARDEŞİMİZ'

Zeybekci, AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına ilişkin sorulan soruya ise 'AK Parti bir merkez partisidir. AK Parti tüm fikirlerin, tüm görüşlerin, tüm inançların özgürce toplandığı partidir. Biz iktidar partisiyiz. Onun için bize katılan belediye başkanlarımız ve milletvekillerimiz bizim önceden beri kardeşimiz, biz o gözle bakıyoruz' dedi.

'İLK SEÇİMLERDE PARLAMENTOYA EN GÜÇLÜ DESTEĞİ İZMİR SAĞLAYACAK'

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ise 'Tüm Türkiye'de olduğu gibi partimiz İzmir'de de birinci parti olma başarısını sürdürüyor. Bugün İzmir'de yüzde 40'lara varan bir teveccüh hem araştırmalarda hem de vatandaşımızın ortaya koyduğu desteklerde görülüyor. Partimizin 25 sene boyunca bugünlere taşıyan kadın kollarımızın, gençlik kollarımızın, ilçe başkanlarımızın, mahalle başkanlarımızın her birinin bu başarıda çok büyük bir emeği var. İlçelerimizi ziyaret eden teşkilat mensuplarımız bugünkü desteğin farkındadır. Önümüzdeki ilk seçimlerde, 2028 seçimlerinde parlamentoya en güçlü desteği İzmir sağlayacak. Parlamentoda Cumhur İttifakı olarak gümbür gümbür destan yazacağız ve Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor bir oyla, herkesten çok büyük bir destekle tekrardan cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz' açıklamasında bulundu.

'İZMİR'E YAPILAN YATIRIMLAR DEVAM EDECEK'

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da yaptığı açıklamada, 'İzmir'i Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyon anlayışla ele alıyoruz. İzmir'in büyüyen nüfusunu, gelişen ekonomisini ve değişen ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz. İzmir'e yapılan yatırımlar devam edecek. Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasının ülkemizin önünü açacağına inanıyoruz. Yıllar boyunca canlarımızı alan, kaynaklarımızı tüketen, Türkiye'nin enerjisini boşa harcayan terörün sona ermesiyle ülkemiz gücünü ve imkanlarını kalkınmaya, üretime, eğitime ve gençlerinin geleceğine daha fazla ayırabilecektir. Huzurun kalıcı olduğu, güvenin güçlendiği bir Türkiye, gelişimine odaklanan, refahını büyüten ve geleceğe güvenle bakan bir Türkiye olacaktır. Bu anlayışın İzmir'deki karşılığı, her hemşerimize ulaşmak ve her bölgemizin ihtiyacını gözetmektir' diye konuştu. (DHA)