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İZMİR, (DHA)-3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta sezon öncesi kurduğu iddialı kadroyla ilk 3 maçını kazanarak liderlik koltuğuna kurulan Balıkesirspor yarın şampiyonluk yarışındaki önemli rakiplerinden Eskişehirspor'la deplasmanda karşılaşacak. Fethi Heper Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada ev sahibi ekip geçen sezondan sarkan cezası nedeniyle taraftarından yoksun olacak. Bal-Kes'te cezası geçen hafta biten yıldız transferlerden Akın Akman da eski takımına rakip olacak. Grup'ta Balıkesirspor'un 9 puanı, geçen hafta Bigaspor'a dış sahada 3-0 yenilen Eskişehirspor'un 4 puanı bulunuyor. Grupta yarın saat 16.00'da Söke 1970-Eskişehir Anadolu, Uşakspor-1922 Akşehirspor, saat 19.00'da ise Denizli İdmanyurdu-Kepezspor maçları oynanacak.

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