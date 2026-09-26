Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)-SÜPER Lig'de milli maç arasına 3 puanla düşme hattında giren Göztepe'de yeni transferler şu ana kadar dikkat çekemedi. Yaz döneminde golcüler İrlandalı Sinclair Armstrong, Brezilyalı Andre Henrique, Gambiyalı stoper Sonko Sundberg, Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı sol bek Richard Akonnor, İngiliz orta saha oyuncuları Alex Matos, Tino Anjorin, Gürcü kaleci Luka Gugeshashvili ile yerli kanat oyuncuları Gökdeniz Bayrakdar ve Bekir Turaç Böke'yi renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar yeni isimlerinden beklenen katkıyı alamadı.

Championship ekibi Bristol'dan gelen, sezon başında takımın 1'inci forveti olarak düşünülen Armstrong, Brezilyalı Juan Silva'nın takımda kalmasının ardından yedeğe çekildi. Hazırlık maçlarında goller atan, ilk haftada deplasmanda 3-3 berabere biten Samsunspor maçında da ağları sarsan 23 yaşındaki Armstrong daha sonra forma rekabetinde geride kaldı. Brezilya'nın Gremio takımından alınan 24 yaşındaki forvet Henrique de henüz gol katkısı sunamadı. Yunanistan temsilcisi Aris'ten gelen 30 yaşındaki Sonko Sundberg ise sakatlık kabusu yaşadı.

SUNDBERG SAKATLIK KURBANI

8 Ağustos'ta Trabzonspor'la oynanan İsmail Köybaşı'nın jübile maçında sakatlanan Sundberg 6 maçı da kaçırdı. Göztepe'nin Al Jazira'dan transferi 22 yaşındaki sol bek Akonnor son haftalarda ilk 11'de yer bulsa da çok da etkili olamadı. İngiliz Sheffield United'tan gelen 21 yaşındaki Matos ve İtalya'nın Torino takımından alınan 24 yaşındaki Anorjin de henüz beklenen seviyeye gelemedi. Matos, tıpkı Armstrong gibi ilk haftada oynanan Samsunspor maçında ağları havalandırmıştı. Kaleci Gugeshashvili ise takımda krize neden oldu.

GUGESHASVILI'YE YOL GÖRÜNDÜ

Paok'tan gelen 27 yaşındaki eldiven 4'üncü haftada iç sahada oynanan Gaziantep FK maçında gemileri yaktı. İlk yarıda kalesinde 4 gol birden görüp taraftarın protestosuna maruz kalan Gugeshashvili, sanal medyada yaptığı açıklamaların ardından kadro dışı bırakıldı. Göztepe'nin Gugeshashvili ile ara transfer döneminde yollarını ayırması bekleniyor. Yerli oyunculardan Gökdeniz henüz süre alamazken, Bekir Turaç da hamle oluncusu olarak kullanıldı ve son dakikalarda sahaya sürüldü.

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