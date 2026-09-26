'YENİ PARTİ TÜRKİYE'NİN YENİ UMUDUDUR'

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir programı kapsamında Gaziemir'deki ön seçimin ardından Bornova Büyükpark'ta Yeni Parti Bornova İlçe Başkanlığı ön seçimine katıldı. Burada konuşan Özel, 'Yeni Parti kuruluş talimatını milletin verdiği, adını milletin koyduğu, bütçesini bağışıyla, aidatıyla üyelerinin oluşturduğu Türkiye'nin yeni umududur, büyük umududur. Yeni Parti, gençlerin yepyeni umududur. Gençlerin siyasete, Yeni Parti'ye sarıldığı, üye olduğu ve geleceğini Yeni Parti'nin iktidarında umduğu yepyeni düzene inanan gençlerin partisidir. Gençlerin yeni düzenini kuracağız. Hepinize söz veriyorum; yasaksız bir Türkiye, vizesiz Avrupa gelecek. Gençler istediği gibi gezecek, istediği yerde okuyacak ama bu güzel memlekette hayal kuracak. Başka yerlerde hayal kurmayacak. Yeni Parti yepyeni bir başlangıcın partisidir' dedi.

Özel, emeklilerin yoksulluk ve açlık nedeniyle büyük bir çaresizlik yaşadığını belirterek, emeklinin hakkını alacağı yepyeni bir düzen kuracaklarını dile getirdi. Sandığa gidip seçimi kazanacaklarını ve iktidarı değiştireceklerini belirten Özel, emeklinin, gencin, kadının, emekçinin, esnafın ve çiftçinin yeni umudunun Yeni Parti olduğunu söyledi.

Seza Nur ALPDÜNDAR/İZMİR, (DHA)-