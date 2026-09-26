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Olay, gece saatlerinde, Hakverdi Mahallesi Hacı Hafız Sokak'ta bir evin bahçesinde meydana geldi. Suriye uyruklu K.H, oyun oynadığı sırada su kuyusuna düştü. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle K.H. kuyudan çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk, tedbir amaçlı Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'te su kuyusuna düşen H.K. (13), ekipler tarafından kurtarıldı.

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