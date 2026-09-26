Ümit OKTAN/AĞRI, (DHA)- AĞRI kent merkezi 7 ilçede düzenlenen eş zamanlı asayiş ve trafik uygulamasında 34 kişi gözaltına alındı. Trafik denetimlerde ise 861 bin 705 TL idari para cezası kesildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve 7 ilçede geniş kapsamlı asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi. 77 ekipte görevli 297 personelin katıldığı uygulamada, 35 sabit uygulama noktası ile 18 farklı lokasyondaki umuma açık eğlence yerlerinde denetim yapıldı. 5 bin 985 kişi ile bin 613 araç sorgulandığı uygulamada; çeşitli suçlardan aranan 11 kişi ile ifadesinin alınması için hakkında yakalama kararı çıkarılmış 23 kişi gözaltına alındı. Denetimlerde ayrıca 1 ruhsatsız tabanca ile muşta ele geçirildi.

Trafik kontrollerinde ise 24 araç ve sürücü hakkında işlem yapılırken, 2 araç trafikten menedildi. Uygulamalar kapsamında toplam 861 bin 705 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. (DHA)