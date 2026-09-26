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Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmaları kapsamında İnegöl'de bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığına yönelik bilgi aldı. İstihbaratın ardından ekipler harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda şüphelinin evinden 1 kilo 71 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor. (DHA)

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