İSTANBUL, (DHA)- KANAL D'de Haysiyet mücadelesi hızlı başladı. Doğukan Güngör ve Merih Öztürk'ün uyumu izleyenlerden tam not aldı. Yakışıklı oyuncunun 'Olur Ya' performansı ağlattı. Kerem Alışık'ın ustalığı, Kıraç'ın müzikleri, paylaşım rekoru kıran aforizmaları, Yeşilçam sıcaklığını yansıtan atmosferiyle Haysiyet, ekrandaki ilk sınavını başarıyla geçti.

Kanal D'nin yeni dizisi Haysiyet, ilk bölümüyle gündem oldu. Aynı şehirde yaşamalarına rağmen bambaşka dünyalara ait insanların kesişen hayatları ekrana taşındı. Aile bağlarının önemini vurgulayan, aşk, vicdan ve onur ekseninde kurulan güçlü hikaye, izleyicilerin kalbine dokundu.

'EKRANLARIN YENİ ÇİFTİ'

Dizinin yayınlanmasıyla Mehmet ve Simay karakterleri öne çıktı. Doğukan Güngör ile Merih Öztürk'ün uyumu izleyicileri hikayenin içine çekti. Sosyal medyada ikili için 'ekranların yeni favori çifti' yorumları yapıldı.

'HEM YAKIŞIKLI HEM YETENEKLİ'

Doğukan Güngör, vatani görevinin ardından fit görünümüyle izleyici karşısına çıktı. Yakışıklılığı ve oyunculuk performansı kadar, dizi için seslendirdiği 'Olur Ya' adlı şarkıyla da adından söz ettirdi. Kısa sürede binlerce etkileşim alan sahne sonrası Güngör için 'On parmağında on marifet' ve 'Hem yakışıklı hem yetenekli' yorumları yapıldı.

'KIRAÇ'IN MÜZİKLERİNE TAM NOT'

Haysiyet, Kıraç imzalı müzikleriyle de konuşuldu. Usta müzisyenin yıllar sonra bir dizi için hazırladığı özel besteler, hikayenin duygusal atmosferine güçlü katkı sundu. Hızlı çalındığında neşe, yavaş çalındığında ise hüzün hissettiren melodiler, Hababam Sınıfı'nın hafızalara kazınan müziklerinin ruhunu anımsattı.

'MODERN YAŞAR USTA'

Dört yıl aradan sonra ekranlara dönen Kerem Alışık da performansıyla övgü topladı. Tıpkı babası Sadri Alışık gibiydi. Gülerken ağlattı. Dayısı şair Attila İlhan'a 'Üçüncü Şahsın Şiiri' ile saygı duruşunda bulundu. Usta oyuncunun hayat verdiği Sadık Karlıova karakteri ise Yeşilçam'ın unutulmaz efsanevi isimlerinden Münir Özkul'un hayat verdiği Yaşar Usta'ya benzetildi. Alışık için 'Modern zamanların Yaşar Usta'sı' yorumu öne çıktı.

'BALAT'TA YEŞİLÇAM ESİNTİSİ'

İstanbul'un tarihi semtlerinden Balat'ta çekilen sahneler ve Karlıova Ailesi'nin samimi hikâyesi izleyicilerin içini ısıttı. Dizinin atmosferi birçok kişi tarafından Yeşilçam filmlerinin sıcaklığına benzetildi. 'Bu dizide Yeşilçam sıcaklığı var' yorumları sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

'HAYSİYET'İN UĞURU'

Dizide Mehmet'in 'tekerlekli holding' olarak tanımladığı kırmızı kamyon Uğurum 58, ilk bölümden itibaren izleyicilerin ilgisini çekti. Dizideki aforizmalar ve kamyon arkası yazıları, Uğurum 58 görselleriyle paylaşıldı. Karlıova Ailesi'nin kız istemeye kamyon kasasında gittiği sahne ise kısa sürede viral oldu. Kullanıcıların yapay zeka uygulamalarıyla kendilerini kamyonun içinde tasvir ederek hazırladığı paylaşımlar büyük ilgi gördü.

'DANS SAHNESİ AKIMA DÖNÜŞTÜ'

Doğukan Güngör ve Merih Öztürk'ün 'Edalı da Modalı Yar' eşliğinde sergilediği dans performansı kısa sürede akıma dönüştü. Dijital mecralardaki kutlama paylaşımlarında ikilinin sahnesi sıkça kullanıldı. Çok sayıda kullanıcı dansı kendi yorumuyla yeniden canlandırdı.

'SİVAS'IN YOLLARI KANAL D'YE ÇIKTI'

Haysiyet'in açılışında yer alan 'Sivas'ın Yolları' türküsü eşliğindeki giriş sahnesi, bölümün akılda kalan anları arasında yer aldı. Balat'ın renkli sokakları ve İstanbul manzaralarının eşlik ettiği sahne, 'Sivas'ın yolları Kanal D'ye çıktı' yorumlarını beraberinde getirdi.

'YILDIRIM, YÜREKLERİ TİTRETTİ'

Dizide Tufan Karlıova karakterini canlandıran Gökberk Yıldırım da ilk bölümün sürprizlerinden birine imza attı. Karlıova Ailesi'nin bahçede ailece türkü söyledikleri sahnede sazı eline aldı. 'Bul Getir' türküsüne getirdiği yorumu ve performansıyla hem şaşırttı hem yürekleri titretti.

'EN AĞIR YÜK YÜREKTE TAŞINIR'

Haysiyet, aforizma niteliğindeki sözleriyle hem ekranlara hem dijital mecralara damgasını vurdu. 'Bizim de bir servetimiz var, o da haysiyetimiz', 'En ağır yük yürekte taşınır', 'Kısmet en güzel ihtimal', 'Aşk insana vazgeçmemeyi, haysiyet ise boyun eğmemeyi öğretir' sözleriyle yayınla birlikte etkileşim rekoru kırdı. Dizinin aşk ve haysiyet kavramlarının hayattaki karşılığına dikkat çekmesi takdir gördü.

YILDIZLAR KADROSU

Süreç Film imzalı Haysiyet'in yönetmen koltuğunda Eda Teksöz oturuyor. Sevilen oyuncuları bir araya getiren dizinin kadrosunda Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan ve Merih Öztürk'ün yanı sıra Nergis Öztürk, Burak Çelik, Gökberk Yıldırım, Orkuncan İzan, Asır Gündoğdu, Aybüke Yılmaz, Elifcan Ongurlar, Berfin Kıymaz, Nizam Namidar, Gülçin Hatıhan, Ayça Varlıer, Ceren Kesim, Ecem Koca, Doruk Miraç Günaydın ve Hilal Kuvvet yer alıyor.

HER SALI KANAL D'DE

Aşk, aile, vicdan ve onur arasında sıkışan karakterlerin mücadelesini konu alan Süreç Film imzalı Haysiyet, her salı akşamı Kanal D'de izleyiciyle buluşacak.