İSVİÇRE, (DHA) - İSVİÇRE'nin Ticino kantonundaki bir hidroelektrik santrali şantiyesinde patlama meydana geldi.
İsviçre'nin Ticino kantonuna bağlı Piotta köyünde bir hidroelektrik santrali şantiyesinde yerel saatle 10.00 sıralarında patlama meydana geldi. Yetkililer, yapımı devam eden santralde kısmi bir çökme yaşanmış olabileceğini açıkladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Hidroelektrik santralinin inşaatının uzun süredir devam ettiği ve 2027 yılında hizmete açılmasının beklendiği ifade edildi.
Kaynak: DHA