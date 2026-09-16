Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, 'Terörsüz Türkiye süreci asla bir pazarlık veya al-ver süreci değildir. Devletimizin onurunu koruyan, şehitlerimizin aziz hatırasına el sürdürmeyen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında hukuki ve demokratik zeminde yürütülen stratejik bir kardeşlik hamlesidir' dedi.

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu Şanlıurfa'daki gazetecilerle bir araya geldi. Yenişehirlioğlu, burada partisinin iç ve dış politikaları ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şanlıurfa'nın, Türkiye Yüzyılı yürüyüşünün en güçlü duraklarından biri olduğunu belirten Yenişehirlioğlu, AK Parti'nin her zaman milletle iç içe olduğunu ve gücünü halktan aldığını söyledi. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Bahadır Yenişehirlioğlu şöyle konuştu:

'Terörsüz Türkiye süreci asla bir pazarlık veya al-ver süreci değildir. Devletimizin onurunu koruyan, şehitlerimizin aziz hatırasına el sürdürmeyen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında hukuki ve demokratik zeminde yürütülen stratejik bir kardeşlik hamlesidir. Güvenliğimizi ve kardeşlik hukukumuzu pekiştirirken ekonomide de kararlı adımlar atıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın uyguladığı programla enflasyonu kalıcı şekilde tek haneye düşürme hedefimiz doğrultusunda mali disiplinden taviz vermiyoruz. Deprem bölgesinin ihyası için 3 trilyon lirayı aşan devasa kaynağı aktarırken, tasarruf tedbirleri ve aktif sanayi politikalarıyla cari açığımızı gerilettik ve istihdamda güçlü bir performans sergiledik. Milli Teknoloji Hamlemizle savunma sanayisinde yerlilik oranımızı yüzde 80 seviyelerine çıkardık. KAAN, Kızılelma ve Çelik Kubbe gibi özgün projelerle caydırıcılığımızı zirveye ulaştırdık. Enerjide Karadeniz gazı, Gabar petrolü ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile dışa bağımlılığımızı azaltıyoruz. Ulaştırma yatırımlarımızla ulaşım ağımızı güçlendiriyoruz.'

Toplantının ardından Şanlıurfa'da bir şehit ailesini ziyaret eden Yenişehirlioğlu, daha sonra Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu. (DHA)