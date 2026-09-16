Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, camide elektrikli motosikletini şarj eden gençler 45 TL ve not bırakıp, helallik istedi.

Barış Mahallesi'ndeki Nurdağı Belediyesi Kuba Mescidi'ne yatsı namazı sonrası gelen gençler, imam Mahmut Arslan'dan, elektrikli motosikletlerini şarj etmek için izin istedi. İmam Arslan ise şarj ettikten sonra, 'Camiyi kapatmayı unutmayın' diyerek ayrıldı. Gençler, motosikleti şarj edip ayrıldı. Sabah camiye gelen Mahmut Arslan, 45 TL ve de notla karşılaştı. Gençlerin bıraktığı notta, 'Hocam selamünaleyküm. Bunu yazan sizden dün gece elektrikli motosiklet için izin isteyen gençler. Tekrardan Allah razı olsun. Siz hakkınızı helal etseniz içimize sinmedi. Naçizane gücümüzün yettiğini bıraktık. Hakkınızı helal ediniz. Müminler ancak kardeştir. Hucurat Suresi 10'uncu ayet'' ifadeleri yer aldı.

'VEFA ÖRNEĞİ'

Nurdağı Belediyesi Kuba Mescidi'nde görev yapan imam Mahmut Arslan, notu görünce duygulandığını belirterek, 'Yatsı namazını idrak ettikten sonra camimizin çıkışında iki genç gelip, 'Hocam elektrikli motosikletimiz var, müsaade ederseniz şarj edebilir miyiz' diyerek izin istediler. Ben de seve seve yardımcı oldum. Camiler sadece ibadet yeri değil, aynı zamanda paylaşmanın, dayanışmanın, yardımlaşmanın olduğu yerlerdir. Biz de kendilerine yardımcı olduk. Kendilerinden sadece ricam, 'Çıkarken camimizin kapısını kilitleyin' dedim. Sabah camimize geldiğimde yazılı not ile birlikte 45 TL ile karşılaştım. Notta, 'Hocam selamünaleyküm, siz hakkınızı helal ettiniz ama bizim yine de içimize sinmedi. Gücümüzün yettiğini bıraktık' diye not buldum. Burada önemli olan gençlerin bıraktığı paranın miktarı değil elbette. İyilik karşılık beklemeden yapılır, nezaketle güzelleşir. Dolayısıyla bu gençlerin bu şekilde düşünerek yerine getirmeleri vefa örneğidir' dedi. (DHA)