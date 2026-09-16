Aybala MELEK-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- YENİ Parti Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, 'Ülke her koşulda seçim sürecine girmiştir. Ülkede seçim bir zorunluluktur. İnsanlar bu duruma mecbur değildir' dedi.

Yeni Parti Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Başarır, 'Türkiye'de vergi adaletsizliği var. Maalesef ki bu ülkenin Maliye Bakanı, verdiği örnekle kendi halkına rezil oluyor. Özellikle Avrupa ile ilgili kıyaslarında, Avrupa'daki maaş alım gücüyle bu ülkedeki emeklinin alım gücünü kıyaslamalı. Vergide adalet sağlanmalı, akaryakıtta vergi yükü azaltılmalı, kamuda israfa son verilmeli. Dünyada en fazla makam arabaları bizde. Bir sınır getirilsin. Hatta kilometre sınırı getirilsin. Eğer bunlar yapılmazsa Türkiye'yi büyük felaketler bekliyor. Merkez Bankası'nın brüt rezervi 4 milyar dolar azalarak 182 milyar dolara indi. İlk 7 ayda ödediğimiz yurt dışına faiz 14,7 milyar dolar. Daha acısı, tüketicilerin bugün bankalar ve finans kuruluşlarına olan borcu 7 trilyon 316 milyar yükselmiş. 2026 Türkiye bütçesinin yüzde 40'ı. 7 milyon 132 bin icra dosyası, iflaslar, büyük işletmeler, esnaflar maalesef ki iflas bayrağını açmış durumda' dedi.

'İLK ÇÖZMEMİZ GEREKEN KONULARDAN BİRİ AKARYAKIT SORUNU'

İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya'daki ortalama kiraların açıklandığını söyleyen Başarır, '5 büyük şehirdeki ortalama kira fiyatları asgari ücretin ve en düşük emekli maaşının çok üzerinde. Bir iktidar, beslenme ve barınma problemini çözemiyorsa onun miadı dolmuş demektir. Seçim bir zorunluluktur. Hiç kimse bize 'Nisan'da yapsak, 1 hafta önce yapsak anayasal problemi çözmüş oluruz' demesin. Anayasa böyle bir şey söylemiyor. Ülke her koşulda seçim sürecine girmiştir. Ülkede seçim bir zorunluluktur. İnsanlar bu duruma mecbur değildir. Akaryakıttaki üç hanelere mecbur değil. 1 Ekim'de TBMM açılıyor. İlk çözmemiz gereken konulardan bir tanesi akaryakıt sorunudur. İlk teklifimiz, ilk çalışmamız ocak ayını beklemeden emeklinin ve işçinin, memurun maaşına düzenleme yapma zorunluluğudur' diye konuştu. (DHA)