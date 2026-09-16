Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR, (DHA)-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, 'Görüyoruz, bakıyoruz, yakından takip ediyoruz. Dolayısıyla CHP'de artık genetik haline gelmiş bu yolsuzlukları vesaire, bir de işte partide beceriksiz yönetimlerinin olması. Bir taneydi, yetmedi 2 tane oldu. Dolayısıyla iki yakasının bir araya geleceğini düşünmüyorum CHP'nin' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'nın düzenlediği 'Yerel Yönetimler Gündemli İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Demir'i; parti girişinde AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve partililer karşıladı. Toplantıda konuşan Demir, AK Parti siyasetinin temelinde hizmet olduğuna dikkat çekerek, 'Başından beri söylüyorum, biz Allah için. Allah'ın kullarına hizmet etmenin aracısı olarak söyledik, hizmet. Siyasetimizin temeli bu. Bu milletin ihtiyaçlarının tespit edilmesi, hatta yerel yönetimde belediye başkanıysan ihtiyaçlar olmadan onları öngörüp, ona göre işler yapacaksınız ki vatandaş şehirde yaşarken hiçbir problemle karşılaşmasın. Vizyon dediğimiz bu zaten. Gelecekte sıkıntılı olabilecek şeylerin hayallerini kurup, onları hayata geçirebilmek zaten. Bizim bütün arkadaşlarımız vizyon sahibi. Şimdi biz böyle çalışırken, gecemizi gündüzümüze katarken, geceleri rüyalarımızı meşgul ediyor bizim işimiz, bak size söyleyeyim. Yattığımızda bütün arkadaşlarımızda da görüyordum, kağıt kalem sürekli başucumuzda. Benim uykum kaçtığında üzülürsünüz ya, gündüz çalışırsınız akşam da 'Ya bir uyusam da sabaha kadar hemen kalksam' dersiniz ya, gece uykum kaçtığında üzülmezdim ben. Niye biliyor musunuz? Ya o gün gündüzün hareketli hayatında unuttuğumuz, atladığımız şeyleri not ederdik biz orada. 'Şunu dikkat edelim, şunu yapalım, bunu yapalım.' Dip notlarımızı alıp, önümüze bakardık. Şimdi biz böylesine çalışırken CHP bakın, bu milletin kaynağını, milletin hizmet odaklı, milletin alnının terinin kaynağını, kendi menfaatleri, kendi heva ve hevesleri için, kendi kariyer planlamaları için harcadılar ve akla gelmeyecek işler yaptılar' dedi.

'BUNLARA GÜVENİLMEZ'

CHP'yi eleştiren Demir, 'Onların kendilerine de söyledim. Bizi iktidara taşıyan şüphesiz Cumhurbaşkanımızın liderliği ve o Cumhurbaşkanımızın 4- 4,5 yılda İstanbul'a yaptığı hizmetlerdir. Bizi 25 yıl iktidarda tutan yerel yönetimlerdeki hizmet anlayışımızdır. Siz bunu beceremediniz. Siz daha ilk şeyde bunu suistimal ettiniz. Bu güven bir zedelendi mi; bir daha yerine gelmez, kim ne derse desin. Bunlara bu konuda güvenilmez arkadaşlar. Görüyoruz, bakıyoruz, yakından takip ediyoruz. Dolayısıyla CHP'de artık genetik haline gelmiş bu yolsuzlukları vesaire, bir de işte partide beceriksiz yönetimlerinin olması. Bir taneydi, yetmedi 2 tane oldu. Dolayısıyla iki yakasının bir araya geleceğini düşünmüyorum CHP'nin. Şunu da söyleyeyim; AK Parti kesinlikle başkasının başarısızlığı üzerine bina edemez geleceğini. Asla. Biz hiç kimsenin, hiç kimsenin başarısızlığı üzerine bina etmeyiz. Biz kendi programımızı kendimiz yaparız, hedeflerimizi kendimiz koyarız. Bu millet için hedef koyarız ve peşinden koşarız ve Allah'ın izniyle onları gerçekleştiririz. Onların ne yaptığı onları bağlar. Yapıyorlar, milletin huzurunda kendileri yapıyor, kendileri şikayet ediyorlar. Kendileri birbirlerini mahkemeye veriyorlar ve bunların hepsi milletin huzurunda ve Silivri mahkemelerinde şu anda ortaya çıkıyor çarşaf, çarşaf. Onları hani kendi başlarına yaptıklarıyla bırakıyoruz' diye konuştu.

'DÜNYA ÖLÇEĞİNDE HESABA KATILIR BİR TÜRKİYE YOLUNDAYIZ'

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Demir, 'Biz Türkiye Yüzyılı'nı Sayın Cumhurbaşkanımızın ağzından hedef konunca, 'Çok büyük laflar' falan deniliyordu ama arkasından bakın neler oldu. 'Terörsüz Türkiye' oldu, terörsüz bölge oldu. Terörsüz Türkiye'nin arkasından terörsüz Suriye oldu, terörsüz Suriye'nin arkasından terörsüz Irak oldu. Son savaşlarda bizim bu tutumumuz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşuyla bölge savaşı haline gelmesinin önüne geçildi. Bunların hepsi bir gayret, bir hedef, her şeyden önce inanmışlık, samimiyet ve gayretle gerçekleşti. Allah'ın izniyle bundan sonra da milletle bütünleşme, çıkılmış bu yolda daha da ileriye gideceğimizi, terörle mücadelede yapılan harcamaların bundan sonra milletin refahı, mutluluğu için harcanacağı bir Türkiye inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bölgesinde güç kesinlikle ama dünya ölçeğinde de hesaba katılır bir Türkiye yolundayız' dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, toplantının ardından partililerle bir gelerek sohbet etti. (DHA)