Zehra BAYKAL YILDIZ-Memet Can YEŞİLBAŞ-Kutay SALİ/YALOVA, (DHA)-MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, '2003 yılından itibaren Türkiye'deki bütün bütçeler arasında eğitim-öğretime birinci sırada yer verildi. Bunun neticesini derslik başına düşen öğrenci sayılarını, öğretmen başına düşen öğrenci sayılarını dünya ortalamalarının üzerine, OECD ortalamalarının üzerine çekerek gördük' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir dizi ziyaret ve program için Yalova'ya geldi. Bakan Tekin, ilk olarak İznik Gölü'nde cansız bedeni bulunan matematik öğretmeni İlhan Algınkaplan'ın (42) eğitim verdiği Abdülhamid Han Ortaokulu'nu ziyaret etti. Bahçede beden eğitimi dersinde olan öğrencilerle sohbet eden Bakan Tekin, daha sonra sınıfları gezerek, sorularını yanıtladığı öğrencilere yeni eğitim-öğretim yılı için tavsiyelerde bulundu. Öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya gelen Tekin, öğretmen İlhan Algınkaplan'ın hayatını kaybetmesinden derin bir üzüntü duyduğunu dile getirdi. Öğretmenlerle yeni eğitim-öğretim yılını değerlendiren Bakan Tekin, 90'dan fazla ülkenin katıldığı PISA araştırmasında Türkiye'nin elde ettiği başarıya ilişkin çok güzel cümleler duyduklarını söyledi. Tekin, alınan sonucun mutluluk verici olduğunu ifade ederek, 'Bu cümleleri sizler hak ediyorsunuz. Bu başarı sizlerin, bizlerin, hepimizin başarısı. Allah razı olsun, teşekkür ediyorum' diye konuştu. Öğretmenler de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli için Bakan Tekin'e teşekkür etti.

İL EĞİTİM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI'NA KATILDI

Bir sonraki durağı Yalova Valiliği olan Bakan Tekin'i, Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ve protokol üyeleri karşıladı. Karşılama töreninin ardından valilik makamına geçen Tekin, valilik şeref defterini imzaladı daha sonra da İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Bakan Tekin, tüm eğitim camiasına, öğretmenlere, idarecilere, çalışanlara, öğrencilere ve velilere hayırlı, başarılı ve verimli bir eğitim-öğretim yılı temenni etti. Tekin, bu eğitim-öğretim yılının başlangıcında, yaklaşık çeyrek asırdır ilmek ilmek ördükleri Türkiye'nin eğitim altyapısının güçlendirilmesi çabalarının uluslararası arenada da karşılık bulduğunu gördüklerini ifade etti.

'2015 YILINDAN İTİBAREN TÜRKİYE, PISA'DA YÜKSELİŞ GÖSTERDİ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2002 yılından itibaren eğitimde teknolojik ve fiziki altyapıları geliştirecek adımlar attıklarını dile getiren Bakan Tekin, '2003 yılından itibaren Türkiye'deki bütün bütçeler arasında eğitim-öğretime birinci sırada yer verildi. Bunun neticesini derslik başına düşen öğrenci sayılarını, öğretmen başına düşen öğrenci sayılarını dünya ortalamalarının üzerine, OECD ortalamalarının üzerine çekerek gördük. Bunlar fiziki göstergelerdi. Bunları açıkladığımızda, bunlardan bahsettiğimizde muhalefetin 'Tamam bunları yapıyorsunuz ama sonuç; PISA'da yine başarılı olamadık. PISA skorlarımız şöyle' gibi eleştirileriyle karşı karşıya kalıyorduk. 2015 yılından itibaren Türkiye, PISA göstergelerinde, matematik, fen bilimleri ve okuma-yazma, bu üç alanda yapılan sınavlarda veya değerlendirmelerde PISA Yönetim Kurulu Başkanı'nın ifadesiyle 2015'ten itibaren Türkiye istikrarlı bir yükseliş gösterdi' dedi.

FARKLI ÜLKELERİN BAKANLARINDAN İŞ BİRLİĞİ TEKLİFİ

Tekin, 2025 yılını kapsayan ve geçen hafta sonuçları açıklanan PISA uygulamasında Türkiye'nin her alanda ortalamasını yükselten tek OECD ülkesi olduğunu belirterek, farklı ülkelerin eğitim bakanlarının bulunduğu ortamda uluslararası bağımsız bir derecelendirme mekanizmasının Türkiye ve Türkiye'deki eğitim sistemine ilişkin övgü dolu cümlelerinden dolayı gurur ve mutluluk duyduğunu dile getirdi. Toplantı çıkışında birçok ülkenin bakanının Türkiye'nin bu konudaki tecrübelerini paylaşmak üzere kendilerine iş birliği teklif ettiğini anlatan Bakan Tekin, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı iradesi, muhalefetin bütün engelleme çabalarına rağmen dik duruşu, öğretmen arkadaşlarımızın ve idarecilerimizin sürece sahip çıkışları neticesinde böyle bir sonuca eriştik. Bu sonucu, bu güzellikleri yaşatan herkese teşekkür ediyorum, Allah hepsinden razı olsun' diye konuştu.

'YALOVA'DA 1599 OLAN ÖĞRETMEN SAYISI 3 BİN 929'A ULAŞTI'

Tekin, Yalova'daki eğitim yatırımlarına da değinerek, '2002-2003 eğitim-öğretim yılında Yalova'da toplam 1599 öğretmenimiz varmış, bugün 3 bin 929 öğretmenle eğitim-öğretim hizmeti sunuyoruz ki bu uluslararası göstergelere de yansıyor. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilkokullarda 16, ortaokullarda 14, ortaöğretim kurumlarında 11. Bu gerçekten çok güzel bir istatistik. 2002-2003 eğitim-öğretim yılında 1171 olan derslik sayısı şu an 2 bin 682'ye yükseldi. 104 dersliğin de yapımı devam ediyor' dedi.

'GAZZE'DEKİ ÇOCUKLARIN BAĞIMSIZLIĞINI DESTEKLEYECEK ETKİNLİKLER YAPACAĞIZ'

Bu yıl eğitim-öğretim temasının, 'Mayamız Birlik, İlk Dersimiz Kardeşlik' olarak belirlendiğini söyleyen Bakan Tekin, 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de emaneti olan dünya barışına katkı sağlamak anlamındaki misyonumuza, çocukların dünya barışına sahip çıkma bilinciyle yetişme arzusuna da uygun biçimde okullarımızda Filistin ve Gazze'deki çocuklarımız için bugüne kadar yürüttüğümüz etkinliklere ilave olarak 'Uçurtmaları Vurmasınlar, Gökyüzü Çocukların Olsun' mottosuyla okullarımızda yine Gazze'deki çocuklara ve onların bağımsızlıklarını destekleyecek etkinlikleri yapacağız' diye konuştu.

ESENKÖY'DE BİLİM MERKEZİ KURULUYOR

Bakan Tekin, Yalova Esenköy'deki Hizmet İçi Eğitim Merkezi'nde Türkiye'nin her tarafından belirli periyotlarla öğrencilerin gelip etkinlik yapacağı bir bilim merkezi kuracaklarını da belirtti. Tekin, 'Onu da 2027 yatırım programımıza aldık. Gerçekten çok güzel bir proje oldu. Projeyi TÜBİTAK ile beraber yürütüyoruz. Özellikle yapay zekanın, teknolojinin gençlerimiz ve çocuklarımız arasında çok ilgi uyandırdığı bir dönemde, bu tür yetkinlikleri alanında uzman kişilerle birlikte geliştirebilecekleri gerçekten herkesin imrenerek bakacağı, 'Ben de oraya gitmek istiyorum' diyeceği çok güzel bir proje oldu. O da Yalova halkına ve ülke çocuklarımıza hayırlı olsun' dedi. (DHA)