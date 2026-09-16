Ahmet ATMACA-Nuray UZATMAZ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te bir polyester fabrikasında buhar kazanının patlaması sonucu ağır yaralanan Suriye uyruklu işçi Abdullah Omar El Obid (16) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde 3'üncü Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Polyester fabrikasında bilinmeyen nedenle buhar kazanı patladı. Patlamanın bulunduğu alanda buhar ve kaynar suya maruz kalan El Obid ağır yaralandı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahale sonrası Şehitkamil Devlet Hastanesi OSB Ek Hizmet Binası'na kaldırılan Abdullah Omar El Obid, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Gaziantep Adli Tıp morguna kaldırılan El Obid'in cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.