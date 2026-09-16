Kadir KAPLAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, 'Ülkemizin güvenliğini sağlamak, asil milletimizin birlik ve beraberliğini korumak için yıllarca terörle mücadele ettik. Bugün geldiğimiz noktada 'Terörsüz Türkiye' hedefimiz, bu mücadeleyle elde edilen güvenlik kazanımlarının korunmasını, bin yıllık kardeşliğimizin daha da güçlenmesini, terörün ve şiddetin ülkemizin gündeminden bütünüyle çıkarılmasını esas almaktadır' dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Afyonkarahisar'da birtakım ziyaretler ve temaslar gerçekleştirdi. İlk olarak Afyonkarahisar Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Güler, Vali Naci Aktaş ve il protokolü tarafından karşılandı. Protokol üyeleriyle tek tek selamlaşan Bakan Güler ardından hazır bekleyen tören kıtasını selamladı. Bakan Güler'in Valilik Şeref Defterini imzalamasının ardından buradaki görüşmeler basına kapalı devam etti.

Bakan Güler'in ikinci durağı Afyonkarahisar Belediyesi oldu. Bakan Güler'i, Belediye Başkanı Burcu Köksal çiçeklerle karşıladı. Karşılama programının ardından Bakan Güler ile Başkan Köksal bir süre görüştü. Belediye başkanlığında gerçekleştirilen görüşmenin ardından Bakan Güler, AK Parti İl Başkanlığı'na geçti.

AFYONKARAHİSAR'IN ÖNEMİNE VURGU

Burada partililerle görüşen Bakan Güler, Afyonkarahisar'ın tarihi önemini vurguladığı bir konuşma yaptı. Bakan Güler, 'Afyonkarahisar, tarih boyunca stratejik öneme sahip bir yer olmuştur. Şehrin bu özelliği Milli Mücadele yıllarında çok daha hayati anlam kazanmıştır. Bu süreçte vefakar Afyonkarahisarlılar milli mücadelenin her safhasında büyük vatanseverlik örneği sergilemişlerdir. Afyonkarahisar'ın yakın siyasi tarihimizde de ayrı bir yeri bulunmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti'nin temellerinin bu güzide şehrimizde atılması Afyonkarahisar ile teşkilatımız arasında ilk günden itibaren özel bir bağ tesis etmiştir' dedi.

'ÜLKEMİZ ULUSLARARASI ARENADA AĞIRLIĞINI ARTIRIYOR'

Dünyanın güvenlik dengelerinin hızla değiştiği, savaşların, krizlerin ve belirsizliklerin arttığı oldukça kritik bir dönemden geçildiğini vurgulayan Bakan Güler, 'Böylesine değişken bir ortamda ülkemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yalnızca gelişmeleri takip eden değil kendi güvenliğini en üst düzeyde sağlayan, bölgesinde istikrar üreten, diplomatik ve askeri kapasitesiyle uluslararası arenada ağırlığını artıran bir ülke konumundadır. Bu kritik süreçte kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de hudutlarımızın güvenliğinden terörle mücadeleye, mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından, uluslararası görev ve misyonlara kadar büyük bir fedakarlık ve başarıyla görev yapmaktadır. Ülkemizin güvenliğini sağlamak asil milletimizin birlik ve beraberliğini korumak için yıllarca terörle mücadele ettik. Bugün geldiğimiz noktada 'Terörsüz Türkiye' hedefimiz bu mücadeleyle elde edilen güvenlik kazanımlarının korunmasını, bin yıllık kardeşliğimizin daha da güçlenmesini, terörün ve şiddetin ülkemizin gündeminden bütünüyle çıkarılmasını esas almaktadır' diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler daha sonra teşkilat mensuplarıyla görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Güler'in programı esnaf ziyaretleriyle devam etti. (DHA)