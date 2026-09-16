İZMİR, (DHA)- SULTANLAR Ligi ekiplerinden Aras Kargo Spor Kulübü, yeni sezon öncesi ev sahipliği yapacağı turnuva ile Türk voleybolunun yıldızlarını bir araya getirecek. İzmir temsilcisinin 22-24 Eylül tarihleri arasında düzenleyeceği Aras Kargo Dostluk Turnuvası, 3 gün boyunca voleybolun devlerini İzmirli voleybolseverlerle buluşturacak. Turnuvaya Aras Kargo ile birlikte CEV Şampiyonlar Ligi'nin kupa koleksiyoneri Vakıfbank, Eczacıbaşı ve Beşiktaş katılacak.

İzmir Atatürk Voleybol Salonu'ndaki turnuva 22 Eylül'de saat 16.30 Eczacıbaşı-Beşiktaş ve 19.00'da Kargo-Vakıfbank maçlarıyla başlayacak. İkinci günde aynı saatlerde Vakıfbank-Beşiktaş, Aras Kargo-Eczacıbaşı, üçüncü günde ise Aras Kargo-Beşiktaş, Vakıfbank-Eczacıbaşı müsabakaları oynanacak. Voleybolseverler, 500, 650 ve 750 TL'den satışa sunulan biletlerle aynı günde 2 maçı izleyebilecek.