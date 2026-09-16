Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımları kapsamında, Türkiye genelinde 25 milyar liralık kaynak aktarıldığını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Denizli programı kapsamında ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Bakan Göktaş, ziyaret kapsamında Valilik Şeref Defterini imzaladı. Daha sonra Vali Yavuz Selim Köşger'den kent hakkına bilgi aldı. Ziyarete, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Nilgün Ök ve Cahit Özkan, AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu da eşlik etti. Bakan Göktaş, ikinci ziyaretini ise AK Parti Denizli İl Başkanlığı'na yaptı.

'OCAK AYINDAN BU YANA DENİZLİ'YE 446 MİLYON LİRA KAYNAK AKTARDIK'

Burada konuşan bakan Göktaş, Denizli'de sosyal alanlarda önemli adımlar atıldığını, Bakanlık olarak Denizli'ye 24 yılda 11,5 milyar lira yatırım ve destek hizmeti sunduklarını söyledi. Bakan Göktaş, bakanlık olarak çocuklara ve yaşlılara yönelik yardımlar hakkında bilgi verip, '2026'da Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) kapsamında ailesi yanında desteklenen 1120 çocuğumuz için 69 milyon 500 bin liralık ödeme gerçekleştirdik. Evinde yaşlısına veya engellisine bakanlara yönelik aylık 15 bin 755 lira olarak uygulanan evde bakım yardımından Denizli'de 4 bin 457 aile istifade ediyor. Bu kapsamda 2026 yılının Ocak ayından bu yana Denizli'ye 446 milyon liralık kaynak aktardık. Vefa Programı ile de 1600 yaşlı vatandaşımızın günlük temel ihtiyaçlarını karşılayacak destekler sunuyoruz. Evlenmek isteyen 18-29 yaş arasındaki gençlerimize de 200 bin ile 250 bin lira arasında bir destek sunuyoruz. Bununla beraber bin 500 firmayla yüzde 40'a varan çeyiz yardımı ve desteği sunuyoruz. Bu kapsamda da Denizli'de 2 bin 973 gencimizi evlilik kredisiyle evlendirdik. Yuva kurmalarına vesile olduk. 9 bin 402 gencimiz bu destekten yararlanmaya hak kazandı. Dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda kıymetli milletvekillerimizin meclisteki kanuna destek vermesi ile beraber yuva kurmak isteyen gençlerimizin yanındayız' diye konuştu.

'DENİZLİ'DE 12 BİN 566 ANNEYE DESTEK VERDİK'

Bakan Göktaş, şöyle devam etti:

'Gabar petrolü, Filyos doğal gazı ve maden gelirlerinin yüzde 20'sini Aile ve Gençlik Fonu'na aktararak gençlerin geleceğine yatırım yapıyoruz. Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanan gençlerimizi biliyorsunuz, bu kredi 4 yıllık bir kredi. 2 yıl ödemesiz. Sıfır faizli 4 yıllık bir kredi. Şayet çocuk sahibi olurlarsa bu krediyi 12 ay erteliyoruz. İki çocuk sahibi olurlarsa bu krediyi tamamen sıfırlıyoruz. Evlenmeden önce eğitim programına dahil ediyoruz ve bu kapsamda da özellikle bu destekten faydalanan çiftlerimize İŞKUR'da öncelik tanıyoruz. Sosyal konutlarda da öncelik tanıyacağımızı söyledik ve artık başardık. Doğum yardımları kapsamında Denizli'de 12 bin 566 anneye destek verdik. İkinci ve sonraki çocukları için düzenli ödeme alan 7 bin 265 anneye de ödeme yapıldı. Kente 214 milyon 500 bin lira, Türkiye genelinde ise 25 milyar liralık kaynak aktardık' dedi.

ESNAF ZİYARETİ YAPIP, NİKAH TÖRENİNE KATILDI

Göktaş, daha sonra İstiklal Caddesi'ne geçip, esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti. Ardından Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen ve evlilik kredisinden faydalan Şerife Funda Sönmez ve Hüseyin Selçuk Çifti çiftinin nikah törenine katıldı. Çiftin nikah şahidi olan Bakan Göktaş, çifte evlilik cüzdanın verip, mutluluklar diledi. (DHA)