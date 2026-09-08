İSTANBUL, (DHA)- KAHVE ve müzik tutkunlarının buluşma noktası haline gelen Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival, bu yıl 10-13 Eylül tarihleri arasında Tepe Nautilus'ta gerçekleşecek. Türk Telekom Prime'ın isim sponsorluğunun yanı sıra sahne sponsorluğunu da üstlendiği festivalde bu yıl Poizi, Pinhani, Burak Kut ve Oğuzhan Koç sahne alacak.

Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival, bu yıl Türk Telekom Prime'ın isim ve sahne sponsorluğunda 10-13 Eylül tarihleri arasında Tepe Nautilus'ta düzenlenecek. Kahve kültürünü müzik ve eğlenceyle buluşturan festival, Türk Telekom Prime'ın sunduğu ayrıcalıklar ve zengin etkinlik programıyla ziyaretçilerini ağırlayacak. Festival boyunca farklı kahve deneyimlerinin yanı sıra konserler, etkinlikler ve sürprizlerle katılımcılar dört gün boyunca dolu dolu bir festival atmosferinin tadını çıkaracak. Türk Telekom Prime Sahnesi'nde 10 Eylül'de Poizi, 11 Eylül'de Pinhani, 12 Eylül'de Burak Kut ve 13 Eylül'de Oğuzhan Koç kahveseverlerle buluşacak.

'TÜRK TELEKOM PRİME İLE HAYATIN HER ANINA DEĞER KATAN AYRICALIKLAR SUNUYORUZ'

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, 'Türk Telekom olarak Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük etmeyi sürdürürken, teknolojiyi hayatın her alanında müşterilerimizin yaşamını kolaylaştıran ve zenginleştiren bir deneyime dönüştürüyoruz. Türk Telekom'un müşterilerinin hayatına değer katan markası Türk Telekom Prime ile de bol GB'lı mobil tarifeler ve yüksek hızlı ev internetinin yanı sıra seyahatten eğlenceye, marketten e-ticaret alışverişine kadar hayatın her anına dokunan ayrıcalıklı bir dünya sunuyoruz. Müşterilerimizin ilgi alanlarına yönelik deneyimler sunmayı da bu yaklaşımımızın önemli bir parçası olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, bu yıl 12'ncisi 10-13 Eylül tarihleri arasında Tepe Nautilus'ta düzenlenecek olan Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival'de kahve ve müzik tutkunlarını bir kez daha ayrıcalıklı bir festival deneyimiyle buluşturacağız' dedi.

Özden, 'Festivalin bu yıl da isim ve sahne sponsoru olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türk Telekom Prime Sahnesi'nde birbirinden değerli sanatçıları festival katılımcılarıyla buluştururken, Prime müşterilerimize sunduğumuz özel ayrıcalıklarla festival deneyimini onlar için daha da özel hale getirmeyi hedefliyoruz. Kahve ve müzik kültürünü bir araya getiren İstanbul Coffee Festival'in, müşterilerimizin ilgi alanlarına odaklanan ve birlikte keyifli anılar biriktirmelerine olanak tanıyan çok özel bir buluşma noktası olduğuna inanıyoruz' diye konuştu.

Festivalde workshoplar, atölyeler ve farklı damak tatlarına uygun kahve çeşitlerinin bulunduğu deneyim alanları da yer alacak. Türk Telekom Prime müşterileri, yüzde 50 indirimli festival bileti ve İstanbul'da Prime müşterilerine özel giriş kapısından giriş ayrıcalığından yararlanabilecek.

Türk Telekom Prime Sahnesi İstanbul Coffee Festival programı ise şöyle açıklandı:

'10 Eylül, Perşembe

Poizi

11 Eylül, Cuma

Pinhani

12 Eylül, Cumartesi

Burak Kut

13 Eylül, Pazar

Oğuzhan Koç'