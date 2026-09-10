ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi üretiminin temmuz ayında yıllık yüzde 0,3, aylık yüzde 1 azaldığını açıkladı.

TÜİK, Temmuz 2026 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; sanayi üretimi temmuz ayında yıllık yüzde 0,3, aylık yüzde 1 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,6 azaldı. Temmuz ayında ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,2 azaldı. (DHA)