İZMİR, (DHA)- TAV Havalimanları, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndaki 20'nci yılını kutluyor. Şirketin dış hatlar terminalini işletmeye başladığı 2006'da 4,4 milyon olan havalimanının yıllık yolcu sayısı, 2025'te 12,6 milyona ulaştı. Havalimanı, 2026'nın ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 7 milyon 406 bin 646 yolcuya hizmet verdi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı dış hatlarda 34 havayoluyla 36 ülkedeki 79 destinasyona uçuş imkanı sunuyor. İç hatlarda ise 26 destinasyona uçuş bulunuyor.

TAV Havalimanları, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndaki 20'nci yılını kutluyor. Şirket, 2006'da dış hatlar terminalinin işletmesini üstlenerek İzmir'deki faaliyetlerine başladı. Yaklaşık 250 milyon avroluk yatırımla hayata geçirdiği yeni iç hatlar terminalini 2014'te hizmete açarak faaliyetlerini genişletti. Havalimanının yıllık yolcu sayısı, TAV Havalimanları'nın İzmir'de faaliyete başladığı 2006'dan bu yana yaklaşık üç katına çıktı. İç ve dış hatlar terminallerinin toplam alanı 310 bin 978 metrekareye, havalimanının yıllık yolcu kapasitesi ise 35 milyona ulaştı.

TAV Havalimanları'nın İzmir'deki 20'nci yılı, Havalimanı Mülki İdare Amirliği, DHMİ ve diğer kamu kurumlarının temsilcileri ile TAV Havalimanları, havayolları ve iş ortaklarının yöneticileri ve havalimanı çalışanlarının katıldığı törenle kutlandı.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, 'Bugün İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümünü ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndaki 20. yılımızı birlikte kutlamanın gururunu yaşıyoruz. 2006'da 4,4 milyon yolcuya hizmet veren havalimanımız, 2025'te 12,6 milyon yolcuyu aştı. Dış Hatlar Terminali ile başlayan yolculuğumuzu, yaklaşık 250 milyon avroluk yatırımla hayata geçirdiğimiz yeni İç Hatlar Terminali ile ileri taşıdık. İki terminal için 416 milyon avro civarında yatırım gerçekleştirdik. Bugün 35 milyon yolcu kapasiteli modern altyapımız ve genişleyen uçuş ağımızla İzmir'in dünyayla bağlantılarını güçlendiriyoruz' dedi.

Kaptan, 'Bu 20 yılda yatırımlarımızı yalnızca kapasite artışıyla sınırlı tutmadık; hizmet kalitesi, teknoloji, erişilebilirlik ve sürdürülebilirlik alanlarında da önemli projeler gerçekleştirdik. Güneş enerjisi yatırımımızla havalimanımızın enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 25'ini yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de yolcularımıza en iyi seyahat deneyimini sunmak; İzmir'in turizmine, ekonomisine ve uluslararası bağlantılarına katkı sağlamak için tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmayı sürdüreceğiz' diye konuştu.

Kaptan, 'Bu 20 yıllık başarıya sundukları destek ve katkılar için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne, havayolu şirketlerimize, kamu kurumlarımıza, iş ortaklarımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürüm ise özverili çalışmalarıyla bu başarıyı mümkün kılan çalışma arkadaşlarımıza' dedi.

416 MİLYON AVROLUK YATIRIMLA KAPASİTE 35 MİLYONA ULAŞTI

TAV Havalimanları, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda dış hatlar terminalinin işletmesini 2006'da, iç hatlar terminalinin işletmesini ise 2012'de devraldı. Yaklaşık 250 milyon avroluk yatırımla hayata geçirdiği yeni iç hatlar terminalini 2014'te hizmete açan şirket, iki terminale bugüne kadar 416 milyon avro yatırım yaptı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın işletme hakkı Aralık 2034'e kadar TAV Havalimanları'na ait. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda bugün iç ve dış hatlar terminallerinin toplam alanı 310 bin 978 metrekareye, havalimanının yıllık yolcu kapasitesi ise 35 milyona ulaştı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın 2006'da 4,4 milyon olan yıllık yolcu sayısı, 2025'te 12,6 milyona yükselerek yaklaşık üç katına çıktı. Havalimanının 2025'te hizmet verdiği yolcuların 5,1 milyonunu dış hat yolcuları oluşturdu. İzmir Adnan Menderes Havalimanı, 2006'dan Temmuz 2026 sonuna kadar yaklaşık 196 milyon yolcuya hizmet verirken 1,46 milyon uçuşa ev sahipliği yaptı.

TAV tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Havalimanı Karbon Akreditasyonu programının başladığı 2009'da Türkiye'den programa katılan ilk, Avrupa'dan ise ikinci havalimanı oldu. Karbon yönetimi çalışmalarını uluslararası standartlarda sürdüren havalimanı, 2016'da doğrudan emisyonlarını dengeleyerek ACA 3+ seviyesinde akreditasyon aldı ve karbon nötr oldu. Yeni iç hatlar terminali, çevresel performansıyla LEED Gümüş sertifikası alarak Türkiye'de bu sertifikaya sahip ilk havalimanı terminal binası oldu.

'TAV Havalimanları, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda kapalı ve açık otopark alanlarına, 10 binden fazla panelden oluşan ve 5,9 MW kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali kuruldu. Santralin yılda yaklaşık 10 milyon kWh elektrik üreterek havalimanının yıllık enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 25'ini karşılaması ve 4 bin 592 ton karbon emisyonunu önlemesi hedefleniyor.

'İzmir Adnan Menderes Havalimanı, 2026'da son 10 yılda yolcu deneyiminde gösterdiği istikrarlı başarıyla ACI World Genel Direktörü Mükemmellik Onur Listesi'ne Türkiye'den giren ilk iki havalimanından biri oldu. Havalimanı, 2025'te ACI World (Uluslararası Havalimanları Konseyi) tarafından Avrupa'nın En İyi Havalimanı, En Kolay Havalimanı Yolculuğu, En Keyifli Havalimanı ve En Temiz Havalimanı kategorilerinde ödüllendirildi. Havalimanı aynı yıl Skytrax tarafından Avrupa'nın En İyi Bölgesel Havalimanı seçildi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı, dış hatlarda 34 havayoluyla 36 ülkedeki 79 destinasyona, iç hatlarda ise 26 destinasyona direkt uçuş imkanı sunuyor.'