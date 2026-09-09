İSTANBUL, (DHA)- TERA Grubu, Pusula Finans Holding ile aralarında şirketin hissedarı olduğu Pusula Portföy, Pusula Yatırım ve Katılım Evim başta olmak üzere bağlı finans şirketlerindeki paylarının devralınması için görüşmelere başladığını duyurdu. Henüz bağlayıcı sözleşme imzalanmayan işlem tamamlanırsa grubun sermaye piyasaları, portföy yönetimi, yatırım ve finansman hizmetlerindeki ölçeğin genişleyeceği kaydedildi.

Tera Grubu, Pusula Finans Holding A.Ş. ile Pusula Finans Holding A.Ş.'nin ve hissedarlarının bağlı şirketlerinden oluşan iktisadi bütünlükteki payların devralınmasına yönelik olarak mevcut pay sahipleriyle görüşmelere başladığını KAP'a yaptığı açıklamayla duyurdu.

Yapılan açıklamada 'Tera Grubu'nun finansal hizmetler alanındaki büyüme stratejisi, faaliyet alanlarının genişletilmesi ve güçlü bir finansal ekosistem oluşturulması hedefleri doğrultusunda; Pusula Finans Holding A.Ş. payları ile Pusula Finans Holding A.Ş.'nin hissedarı olduğu Pusula Portföy Yönetimi A.Ş., Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Katılım Evim Tasarruf Finansman A.Ş. başta olmak üzere, Pusula Finans Holding A.Ş. ve hissedarlarının bağlı şirketlerinden oluşan iktisadi bütünlükteki payların Tera Grubu şirketleri tarafından devralınmasına yönelik olarak mevcut pay sahipleriyle görüşmelere başlanmıştır' denildi.

Açıklamaya göre planlanan işlemle Tera Grubu, halen faaliyet gösterdiği sermaye piyasaları ve portföy yönetiminin yanı sıra yatırım ve finansman hizmetlerindeki faaliyetlerinin ölçeğini ve ürün çeşitliliğini artırmayı hedefliyor. İşlemin tamamlanması halinde farklı finansal hizmet alanlarının aynı stratejik vizyonaltında birbirini tamamlayan daha geniş bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

TEZMEN: FİNANSTA UZUN VADELİ VE ÖLÇEKLİ BİR YAPI KURUYORUZ

Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, görüşmelere ilişkin olarak, 'Finans, Tera'nın uzun vadeli olarak büyümeyi ve kalıcı değer üretmeyi hedeflediği ana faaliyet alanlarımızdan biri. Bugün sermaye piyasaları, portföy yönetimi, yatırım bankacılığı ve diğer finansal hizmetlerde oluşturduğumuz yapıyı daha geniş bir ürün ve müşteri tabanına taşıyacak fırsatları değerlendiriyoruz' ifadelerini kullandı. Tezmen 'Görüşmelerine başladığımız bu işlem de tamamlanması halinde birbirini tamamlayan finansal hizmetlerimizi daha büyük bir ölçek altında buluşturacak. Biz finans sektörüne kısa vadeli bir yatırım perspektifiyle bakmıyoruz. Amacımız, sermaye piyasalarının derinleşmesinden beslenen, kurumsal kapasitesi yüksek ve uzun vadede değer üreten bir finans ekosistemi oluşturmak' dedi.

Tezmen, grubun belirlediği üç ana stratejik sektör olan finans, teknoloji ve tarım/gıda alanında büyümeye ve değer üretmeye devam edeceklerini söyledi.

SATIN ALMA ONAY SÜREÇLERİNE TABİ

Görüşmelerin ilerlemesi ve tarafların anlaşmaya varması halinde satın alma için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Rekabet Kurumu nezdindeki izin ve onay süreçleri yürütülecek. KAP açıklamasında mevcut aşamada bağlayıcı bir sözleşme imzalanmadığını vurgulanırken müzakerelerin ilerlemesi, düzenleyici kurumların izin süreçleri ve işlemin nihai hale gelmesine ilişkin gelişmelerin sermaye piyasası mevzuatı kapsamında kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi. Tera Grubu bünyesinde finans, teknoloji ve diğer alanlarda 3 holding, 6'sı halka açık toplam 53 şirket faaliyet gösteriyor.