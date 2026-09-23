İSTANBUL, (DHA) - ERDEM İnşaat'ın Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Erdem, 'Yarısı Bizden' kampanyasının 31 Aralık 2027'ye kadar uzatılmasını değerlendirdi. Erdem, 'Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bu karar için teşekkür ediyorum. Kampanyanın uzatılması, güvenli konutlara kavuşmak isteyen vatandaşlarımız için önemli bir fırsattır' dedi.

İstanbul ve Yalova'daki projeleriyle inşaat sektöründe faaliyet gösterdiklerini anlatan Erdem, özellikle İstanbul'da riskli binaların dönüşümünün hızlandırılması gerektiğine dikkat çekti. Erdem, apartman sakinlerinin binalarının durumunu öğrenerek proje, finansman ve sözleşme koşullarını birlikte değerlendirmesinin önemine değindi.

Erdem, devlet desteğinin yanı sıra vatandaşların finansmana erişiminin dönüşüm projelerinin ilerlemesinde belirleyici olduğunu söyledi. Erdem, uzatılan sürenin dönüşümü ertelemek için değil, güvenli yapılara geçişi planlamak için değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Riskli binalarda yaşayan vatandaşların dönüşümü geciktirmemesini söyleyen Erdem, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kentsel dönüşüme verdiği destek vatandaşlar açısından kıymetlidir. Kampanyanın uzatılması, güvenli konutlara kavuşmak isteyen vatandaşlarımız için önemli bir fırsattır' dedi.