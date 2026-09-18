Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)- TRAKYA Yağlı Tohumlar Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik) ayçiçeğinde ön alım fiyatının, yüzde 44 yağlı ürün için ton başına 37 bin TL olarak belirlendiğini duyurdu.

Trakya Birlik, hasat mesaisi devam eden ayçiçeğinde ön alım fiyatını açıkladı. Birlikten yapılan açıklamada yağlı tohumlarda üretim kapasitesinin güçlendirilmesi ve dışa bağımlılığın azaltılmasının Türkiye açısından önemli bir gereklilik olduğuna vurgu yapıldı. Açıklamada başta ayçiçeği olmak üzere yağlı tohum üretiminin sürdürülebilirliğini sağlayacak; üreticiyi korurken tüketici ve sanayinin ihtiyaçlarını da gözeten, dengeli ve istikrarlı bir piyasa yapısının oluşturulmasının büyük önem taşıdığı belirtildi. Hasat döneminin başlangıcından bu yana piyasalarda yaşanan fiyat dalgalanmalarının yakından takip edildiğine yer verilen açıklamada, henüz alım fiyatı açıklanmadan birliğe ürünlerini teslim eden çiftçi ortaklara da teşekkür edildi.

'235 BİN 979 TON AYÇİÇEĞİ ALIMI YAPILDI'

Trakya Birlik'in, hasat süresince 48 kooperatife bağlı 109 alım merkezi ile iki fabrikasında üreticilerin ürünlerini teslim almaya devam ettiği belirtilen açıklamada; bugün itibarıyla toplam 235 bin 979 ton ayçiçeği alımı yapıldığı vurgulandı. Açıklamada, 'Ülkemizde uygulanan mevcut gümrük rejimi, dünya ayçiçeği üretimindeki gelişmeler ve uluslararası piyasalarda beklenen fiyat seviyeleri ile döviz kurlarının seyri, finansman maliyetleri ve fiyat oluşumuna etki eden diğer tüm unsurlar Birliğimizce kapsamlı şekilde değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler ve oluşan piyasa koşulları doğrultusunda, 2026/2027 sezonunda üretici ortaklarımızdan alınacak uluslararası sözleşme standardı olan yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği için ön alım fiyatının 37.000 TL/Ton olarak belirlenmesi karar altına alınmıştır. Belirlenen bu fiyatla birlikte, hasat döneminde piyasanın sağlıklı işlemesine ve ürün fiyatlarında istikrarlı bir seviyenin oluşmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır' denildi.

'YAĞ ORANI DEĞİŞİMİ İÇİN YÜZDE 1,5 ÇARPAN UYGULANACAK'

Ham yağ oranına göre gerçekleştirilecek alımlarda yüzde 44 yağ oranının baz alınacağına dikkat çekilen açıklamada, 'Bu oranın üzerindeki veya altındaki her yüzde 1'lik yağ oranı değişimi için yüzde 1,5 oranında fiyat çarpanı uygulanarak üretici ortaklarımızın teslim ettikleri ürünlerin nihai alım fiyatı hesaplanacaktır. Birliğimiz tarafından 2026/2027 üretim sezonunda üretici ortaklarımızdan mubayaa edilen ürün bedeli ödemeleri teslimat tarihlerine göre belirlenecek ödeme programı çerçevesinde bağlı kooperatiflerimiz vasıtasıyla gerçekleştirilecektir. Sezonun tamamlanmasının ardından, mubayaa edilen ürünlerin değerlendirilmesi sonucunda oluşabilecek ilave gelirlerin üretici ortaklarımıza dağıtılması mümkün olabilecektir' ifadeleri kullanıldı.(DHA)