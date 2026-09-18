YATIRIMIN VE REFAHIN ÜLKEMİZİN HER KÖŞESİNE YAYILDIĞI BİR TÜRKİYE İNŞA ETTİK'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, daha sonra Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde sanayi ve teknoloji projeleri açılış, temel atma ve imza törenine katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Kacır, Diyarbakır'ın üretim, sanayi, tarım ve teknoloji alanlarındaki potansiyelini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, şunları söyledi:

'Diyarbakır'ımızın büyüme ve kalkınma yolculuğunda önemli birer adım olarak gördüğümüz 20 projeyi hizmete alıyoruz. Ergani Yeni Sanayi Sitesinin temelini atıyoruz. Ayrıca tarımsal üretimi geliştirecek, üretimin katma değerini artıracak ve şehrimizin kültürel birikimini daha ileri taşıyacak 8 yeni projenin protokollerini de bugün sizlerin huzurunda imzalıyoruz. Böylece üretimden sanayiye, tarımdan teknolojiye, sosyal kalkınmadan kültüre uzanan geniş bir yelpazede Diyarbakır'ımızın geleceğine yeni yatırımlar kazandırıyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz, temelini attığımız ve protokollerini imzaladığımız tüm projelerin Diyarbakır'ımıza, bölgemize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 23 yılda, dünyada eşine az rastlanır büyük bir kalkınma hamlesine imza attık. Sanayiden teknolojiye, ulaştırmadan enerjiye, eğitimden sağlığa kadar hemen her alanda Türkiye'yi dünyada örnek gösterilen bir konuma taşıdık. Güçlü üretim kabiliyetlerimiz ve sağlam alt yapımızla, imalat sanayimizin katma değerini 41 milyar dolardan 250 milyar doların üzerine çıkardık. 36 milyar dolar seviyesinde olan yıllık ürün ihracatımızı 280 milyar dolara taşıdık. Türkiye'yi; pek çok sektörde Avrupa'nın ve dünyanın önde gelen üretim merkezlerinden biri haline getirdik. Doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle yatırımın ve refahın ülkemizin her köşesine yayıldığı bir Türkiye inşa ettik. Şehirlerimiz arasındaki gelişmişlik farklarını azaltan, her bölgemizin potansiyelini harekete geçiren bir kalkınma anlayışını hakim kıldık.'

'DİYARBAKIR'IN ÜRETİM KAPASİTESİNİ ARTIRACAK PROJELERİ HAYATA GEÇİRİYORUZ'

Gençlere yönelik eğitimlerin yanı sıra tarımsal üretimi ve kırsal kalkınmayı destekleyecek projelerin de hayata geçirileceğini ifade eden Bakan Kacır, 'Bilişimden kodlamaya, e-ticaretten tasarıma uzanan eğitimlerle yeni yetkinlikler kazandırıyor, sahip oldukları kabiliyetleri ekonomik değere dönüştürmelerinin önünü açıyoruz. Bugün ayrıca, GAP Bölge Kalkınma İdaremiz destekleriyle hayata geçecek toplam yatırım büyüklüğü 160 milyon lirayı aşan 8 proje için protokolleri imzalayacağız. Modern sulama sistemlerinden akıllı tarım uygulamalarına, zirai karantina altyapısının modernizasyonundan arıcılığa, taşlık alanların tarıma kazandırılmasından bilim ve eğitim altyapısının güçlendirilmesine kadar uzanan bu projelerle Diyarbakır'ımızın üretim kapasitesini artıracak, çiftçimizin gelirini ve yerel ekonomimizin dinamizmini büyüteceğiz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize; gençlerimizin merakını besleyen, geleceğin yetkinlikleriyle buluşturan; sahip oldukları potansiyeli harekete geçirmesine imkan tanıyan bir ekosistemi inşa ederek ulaşabiliriz. Türkiye'nin evlatlarının başkalarının çizdiği ufuklarla yetinmediği; kendi hayallerini, kendi kabiliyetleriyle gerçeğe dönüştürdüğü, dünyanın en ileri teknolojilerinde söz ve iddia sahibi olduğu bir gelecek tasavvurunu adım adım inşa ediyoruz. Güneydoğu Anadolu'muzun şehirleriyle, gençleriyle, çocuklarıyla daha güçlü biçimde buluşturmak üzere TEKNOFEST heyecanını bu yıl bölgemize taşıdık. Gençlerimizin kabiliyetlerini görünür kılan ve onları geleceğin kritik teknoloji alanlarıyla buluşturan bir teknoloji seferberliği olan TEKNOFEST Güneydoğu'nun kuşkusuz en önemli duraklarından biri de Diyarbakır'ımızdır. Şehrimiz 11 farklı teknoloji yarışmasına ev sahipliği yapıyor' diye konuştu.

'GENÇLER GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİNİ GELİŞTİRİYOR'

TEKNOFEST kapsamında Dicle Üniversitesi ile Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki yarışma alanlarını ziyaret ettiğini belirten Bakan Kacır, şöyle devam etti:

'Gençlerimizin projelerini yerinde gördük, heyecanlarına ve üretme azimlerine yakından şahit olduk. Muazzam bir ilgi, muazzam bir atmosfer. Diyarbakır'da karşılaştığımız ilgi, coşku ve yüksek katılım bizlere bir kez daha gösterdi ki; bu şehrin gençleri teknolojiye yalnızca ilgi duymuyor, geleceğin teknolojilerini geliştirmeye, üretmeye ve Türkiye'nin yarınlarına damga vurmaya hazırlanıyor. Yüzyıllar boyunca medeniyetin, ilmin, hikmetin ve ticaretin önemli merkezlerinden biri olmuş bu kadim coğrafyanın sahip olduğu potansiyel, geçmiş dönemlerde maalesef yeterince değerlendirilemedi. Hamdolsun son 23 yılda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen yatırımlarla; ulaşımdan eğitime, sağlıktan sanayi altyapısına kadar pek çok alanda bölgemizin kalkınma imkânlarını genişlettik, üretimin, yatırımın ve istihdamın önündeki engelleri bir bir kaldırdık. Şimdi önümüzde yeni ve çok daha büyük bir fırsat penceresi bulunuyor. Terörsüz Türkiye Hedefimizde menzile ulaştığımızda ülke sathında toprağımızın her bir karışı yeni yatırımlarla, üretimle bereketlenecek. Birliğimize, kardeşliğimize halel getirecek her girişimi beraberce inşallah bertaraf edeceğiz. Her daim milletimizin hizmetkarı olmanın şuuruyla çalışacağız. Huzurun daha da kökleştiği, yatırımların büyüdüğü, üretimin ve istihdamın arttığı; gençlerimizin geleceğe çok daha büyük umutlarla baktığı bir Diyarbakır'ı hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin.'

Seyfettin EKEN-Selim KAYA/DİYARAKIR, (DHA)