ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 81 ilin valisi ile çevrim içi 'İl ve İlçe Vakıfları Performans Karnesi' toplantısı gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş ile birlikte, 81 ilimizin valilerinin video konferans yöntemiyle katıldığı 'İl ve İlçe Vakıfları Performans Karnesi' toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımızda; ülkemizin dört bir yanında vatandaşlarımıza ulaştırılan sosyal hizmet ve sosyal yardımların etkinliğini, sahadaki uygulamaları ve performans göstergelerini il bazında değerlendirdik. Ayrıca, toplumsal dayanışma kültürümüzü daha da güçlendirmeyi amaçlayan İyilik Var Gönüllülük Platformu'nun işleyişi ve gönüllülük süreçleri hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Devletimizin şefkat elini ihtiyaç sahibi her vatandaşımıza zamanında ve etkin şekilde ulaştırmak; sosyal hizmetlerimizin niteliğini, kurumlarımız arasındaki koordinasyonu ve gönüllülük çalışmalarımızı daha da güçlendirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Sayın Bakanımıza, valilerimize ve toplantımıza katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş da sanal medya hesabından şu değerlendirmeyi yaptı:

'İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi ile birlikte 81 ilimizin valileriyle video konferans toplantımızı gerçekleştirdik. Ülkemizin dört bir yanında vatandaşımıza dokunan sosyal hizmetlerimizin ve sosyal yardımlarımızın etkinliğini il bazında değerlendirdik. İyilik Var Gönüllülük Platformumuzun işleyişi ve gönüllülük süreçleri hakkında bilgi paylaşımında bulunduk. Birlikte toplumsal dayanışmayı büyütmeye, her bir vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Sayın Bakanımıza ve kıymetli valilerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.' (DHA)