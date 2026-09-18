'TEKNOFEST HEYECANINI GÜNEYDOĞU ANADOLU'YA TAŞIDIK'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen TEKNOFEST yarışma alanını ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Kacır, 'Diyarbakır'dayız. Kadim medeniyet şehrimizde. İnsanlık tarihinin en eski yerleşim yerlerinden birinde. Ve inşallah Türkiye'nin aydınlık yarınlarının yükseleceği topraklarda TEKNOFEST gerçekleştiriyoruz. Bu yıl TEKNOFEST heyecanını Güneydoğu Anadolu Bölgemize taşıdık. 30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihlerinde Şanlıurfa'da TEKNOFEST heyecanını inşallah büyük bir coşkuyla yaşayacağız. Öncesinde de yarışma finallerimizi Güneydoğu Anadolu Bölgemizin farklı şehirlerinde icra ediyoruz. En büyük final programını da Diyarbakır'da gerçekleştirmiş olduk. Burada hem Dicle Üniversitemizde hem de Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi'nde 11 farklı yarışmanın finalleri gerçekleşiyor. Binlerce genç arkadaşımız Türkiye'nin tüm şehirlerinden ve ondan fazla farklı ülkeden finallere kaldılar ve burada şimdi geliştirdikleri projelerle yarışıyorlar. Çip tasarımından biyoteknolojiye, havacılıkta yapay zekadan insanlık yararına teknolojilere farklı başlıklarda hazırladıkları projelere aylarca emek verdiler. Şimdi inşallah emeklerinin karşılığını almak için buradalar' dedi.

'GENÇLERİMİZ TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE İMZA ATIYOR'

TEKNOFEST'in farklı yaş gruplarından öğrencileri teknoloji geliştirme süreçlerine dahil ettiğini ifade eden Kacır, 'Tabii bizler için bütün bu süreci kıymetli kılan Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın her vesileyle vurguladığı gibi Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine topyekun bir kalkınma yolculuğunda olmak, imkanlarımızı, fırsatlarımızı Türkiye'nin tüm şehirlerine en adil şekilde sunabilmek ve bu heyecanını teknoloji geliştirmek fırsatını bütün evlatlarımızla, gençlerimizle, öğrencilerimizle buluşturabilmek. İşte burada da farklı üniversitelerden, farklı liselerden, hatta ortaokul ve ilkokullardan gençlerimiz, çocuklarımız, öğrencilerimiz adeta Türkiye'nin geleceğine imza atıyorlar. İnanıyoruz ki onların arasından dünyanın en başarılı teknoloji projelerini hayata geçiren mühendisler, bilim insanları yetişecek. Tasarımda çok özgün işlere imza atan başarılı girişimciler yetişecek. Ve inşallah bizler de onların başarılarıyla iftihar etmeye devam edeceğiz. Ben bu heyecanını bizimle paylaştığınız ve milletimizle buluşturduğunuz için sizlere de hassaten teşekkür ediyorum. Şimdiden 30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihlerinde insanlık yolculuğunun başladığı yerde Şanlıurfa'da buluşmak üzere diyorum' diye konuştu.

Seyfettin EKEN-Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)