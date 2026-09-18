Olgay GÜLER-Batuhan SEVER/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de bu yıl 'Edirne Beyaz Peyniri' temasıyla düzenlenen Topraktan Sofraya 3'üncü Edirne Gastronomi Festivali, kortej yürüyüşü ve peynir tadımıyla başladı. Peynirin mayalanışı ve yapımının anlatıldığı etkinlikte, tahta bacak ve peynir kıyafetli maskotlar renkli görüntüler oluşturdu.

Edirne Valiliği tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali'nin teması, coğrafi işaret tescilli 'Edirne Beyaz Peyniri' olarak belirlendi. Kentte, 18-20 Eylül tarihler arasında Söğütlük Millet Bahçesi'nde düzenlenen festivalin açılışı, kortej yürüyüşü ve peynir tadımıyla yapıldı. Valilik önünde toplanan kortejde Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, kamu kurum ve kuruluş ve siyasi parti temsilcileriyle, Türkiye ve 9 Balkan ülkesinden çok sayıda şef yer aldı.

SELİMİYE MEYDANI'NDA PEYNİR YAPIMI

Valilik önünden Edirne Belediye Bandosu eşliğinde yürüyen kortejde, şef kıyafetli tahta bacaklar ve Edirne Beyaz Peyniri şeklinde giydirilen maskotlar da yer aldı. Kortej yürüyüşü Selimiye Camisi meydanında sona erdi. Burada Vali Sezer ve beraberindekiler, peynirin geleneksel yollarla yapımına eşlik etti. Vali Yunus Sezer, kentte yaklaşık 100 yıldır peynir mayalandığını belirterek, 'Bunun ötesi de var ama 100 yıl öncesinde Edirne Peyniri, bizim bildiğimiz beyaz peynirin başkenti Edirne. Bugün de Selimiye'nin gölgesinde beyaz peynirimizi mayalayarak gastronomi festivalimizi başlatıyoruz. Bu seneki temamız Edirne Beyaz Peyniri. Herkese buradan beyaz peynirin memleketi Edirne diyoruz' dedi.

Sezer'in konuşmasının ardından peynir mayalayan protokol üyeleri daha sonra Şef Şenay Salam'ın anlatımıyla peynir yapımını izledi. Etkinlik, Edirne beyaz peyniri tadımıyla sona erdi. (DHA)