ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 111'inci Dönem Kaymakamlık Kursu'na katılarak kaymakam adayları ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, '111'inci Dönem Kaymakamlık Kursu vesilesiyle İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin ev sahipliğinde kaymakam adaylarımızla bir araya geldik. Kaymakamlarımızdan beklentimiz; hukuku, vicdanı ve kamu yararını esas alan, vatandaşımıza yakın, sahaya hakim ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışıyla görev yapmalarıdır. Kaymakam adaylarımızın görevleri boyunca devletimizin hizmetlerini, şefkatini ve adaletini her bir haneye ulaştıracaklarına, ilçelerimizin potansiyelini harekete geçirerek güçlü bir koordinasyon ortaya koyacaklarına inanıyorum. Devletin asıl gücü milletinin kalbindeki yeridir. Görev yapacakları her ilçede gönüllerde güzel izler bırakmaları temennisiyle kaymakam adaylarımıza görevlerinde başarılar diliyorum' ifadelerini kullandı. (DHA)