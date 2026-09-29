RUSYA, (DHA) - RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusundaki personel sayısını 2 milyon 441 bin 630'a çıkaran kararnameyi imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, imzaladığı başkanlık kararnamesiyle ordudaki personel sayısını artırdı. Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan kararnameye göre, 1 milyon 550 bin 500'ü asker olmak üzere Rusya Silahlı Kuvvetleri personel sayısı 2 milyon 441 bin 630 olarak belirlendi. Böylece Rus ordusundaki asker sayısı 15 bin 500 arttı. Karar, imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girdi.