Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN ve Eskişehir'de, masaj salonlarına yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Samsun ve Eskişehir'de, 'Fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlamak' suçunu işlediği belirtilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü, 5 mağdur kadın ile 13 bilgi sahibi erkek olduğu öğrenildi. Masaj salonu olarak faaliyet gösteren iş yerine operasyon gerçekleştiren ekipler, şüpheliler M.Ö. (31) ve N.K.'yi (41) Samsun'da, E.Ö.'yü (22) ise Eskişehir'de yakalayıp gözaltına aldı. Aramalarda 2 el telsizi, cinsel materyaller ve 10 sentetik hap ele geçirildi. (DHA)