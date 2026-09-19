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Kavak ilçesinde Şanlıurfa-Samsun seferi yapan Hasan K. kontrolündeki 58 SH 045 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı. Araçtan duman yükseldiğini fark eden Hasan K., yolcu otobüsünü emniyet şeridine çekip, muavinle birlikte yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını büyümeden söndürdü.

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