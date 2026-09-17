Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, (DHA)- SAMSUNSPOR'un İskoç futbolcusu Elliot Watt, 'Şimdi en iyi şekilde bir sonraki karşılaşmaya odaklanma zamanı ve umarım bu antrenmanlardan sonra iyi bir performans gösterir ve taraftarımızın hak ettiği 3 puanı kendilerine hediye etme fırsatımız olur' dedi.

Samsunspor'un orta saha oyuncusu Elliot Watt, bugünkü antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Türk kültürüne entegre olmaya ve Türkçe öğrenmeye özen gösterdiğini ifade eden Watt, 'Ben buraya geldiğim günden bu yana olabildiğince en iyi şekilde entegre olmaya çalışıyorum. Türk kültürüne entegre olurken de aynı zamanda Türkçe öğrenmeye özen gösteriyorum. Nişanlımla birlikte üçüncü çocuğumuz olacak ve eşime de olabildiğince bu anlamda Türkçe öğretmek, çocuklarıma da Türkçe öğretmeye çalışıyorum. Samsun'daki insanlarla ve kulüpteki çalışanlarla iletişimi sağlayabilmek adına olabildiğince en hızlı bir şekilde Türkçeyi öğrenmeye çalışıyorum. En büyük oğlum Rubin de olabildiğince hızlı bir şekilde öğreniyor' diye konuştu.

'TARAFTARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUZ'

Son karşılaşmada ortaya koydukları performans nedeniyle taraftarlardan özür dileyen Watt, 'Oynamış olduğumuz son karşılaşma ile alakalı tabii böyle bir performansı gösterdikten sonra açıkçası bizim için çok zor bir andı. Çünkü çok iyi bir performans gösteremedik ve bu göstermiş olduğumuz performans sebebiyle taraftarlarımızdan da özür dilemek istiyorum. Benim için şahsen en önemli olan şey her zaman bir sonraki karşılaşmadır. Kadromuz yeni bir yapılanma sonrasında ortaya çıkan bir kadro. Genç birçok takım arkadaşımız var ve kariyerimde de tecrübe edindiğim kadarıyla şunu söyleyebilirim, bu tür durumlarda inişler çıkışlar her zaman olabiliyor. Genç arkadaşlarımıza olabildiğince destek olmamız ve onları mutlaka rahat hissettirmemiz gerekiyor. Onların gelişimlerine de katkı sunmamız ve onlara yardımcı olmamız gerekiyor. Her zaman en önemli maç bir sonraki oynayacağınız karşılaşmadır. Çok uzaklara bakmanın bir anlamı yok. Geçmişe bakmak da açıkçası doğru değil bence bu anlamda. En önemlisi bir sonraki karşılaşma ve biz bu karşılaşmada da bir sonraki karşılaşmada da elimizden gelenin en iyisini yapacağız' dedi.

Takımın gelişimi için bireysel çalışmanın ve birlikteliğin önemine değinen Watt, 'Benim için en önemli olan şey, bir sonraki karşılaşma. Çok uzaklara veya biraz daha geçmişe bakmanın bence doğru olduğunu düşünmüyorum. Tabii takım performansından çok herkesin bireysel anlamda kendisine odaklanması ve kendisini geliştirmesi gerektiğine inanıyorum. Tabii genç arkadaşlarımızın olduğunu da az evvel belirttim ve onlarla çok iyi bir iletişim kurmamız gerekiyor. Onların gelişimine de katkı sunmamız gerekiyor ve hep birlikte takımda da çok iyi birlik, beraberlik göstermemiz gerekiyor. Bunları gerçekleştirebilirsek ve bunun yanında da aynı zamanda çok fazla çalışabilirsek eminim gelecekte çok daha fazla puanlar toplayacağız' diye konuştu.

'İSKOÇYA MİLLİ TAKIMI'NI TEMSİL ETMEK İSTİYORUM'

İskoçya Milli Takımı'nda forma giymeyi hedeflediğini belirten Watt, 'Her futbolcunun bireysel anlamda hedefleri olduğu gibi benim de hedeflerim, benim de hayallerim var. İskoçya'nın milli takımını umarım bir gün temsil etme fırsatını bulurum. Ama çok fazla ileriye gitmenin de ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Olabildiğince geleceğe odaklanmak yerine bu anda kalmak çok çok önemli. Elbette ki elimizden geldiğince en iyisini yapmaya çalışacağız. Hem antrenmanlarda hem maçlarda çok fazla çalışmamız gerekiyor. Bunu başarabilirsek yapmış olduğumuz işten de keyif alırız. Eğer keyif alırsak da aynı zamanda kendimizi geliştirme fırsatına sahip oluruz. Açıkçası bana soracak olursanız dört gözle 10-15 dakika sonra başlayacak olan antrenmana beklediğimi söyleyebilirim. Herkesin de bu şekilde olması gerektiğini düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

'TARAFTARLARIMIZA 3 PUAN HEDİYE ETMEK İSTİYORUZ'

Cezası nedeniyle 2 maçta takımını yalnız bırakmak zorunda kaldığını söyleyen Watt, yeniden forma giyecek olmanın heyecanını yaşadığını dile getirdi. Takımı dışarından izlemenin kendisi için zor olduğunu belirten Watt, 'Tekrardan takımla birlikte oynayacak olmamdan ötürü çok heyecanlı olduğumu söylemem gerekiyor. Tabii ki takımımla daha önce yapmış olduğum karşılaşmalar oldu ve her oynamış olduğum dakikadan açıkçası keyif aldım. Daha sonrasında da cezam onaylanınca da takımımı 2 maçta olsa yalnız bırakmak zorunda kaldım ve takımı açıkçası dışarıdan izleyip onlara yardım edememek benim için en zor andı diyebilirim. Şimdi en iyi şekilde bir sonraki antrenmana ve bir sonraki karşılaşmaya odaklanma zamanı ve umarım bu antrenmanlardan sonra iyi bir performans gösterir ve taraftarımızın hak ettiği 3 puanı kendilerine hediye etme fırsatımız olur' diye konuştu.

Son bölümde Türkçe de konuşan Watt, 'Ben Samsunspor'da futbolcuyum ve ben Samsunspor'da mutluyum' dedi. (DHA)