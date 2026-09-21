Gülseren KARAPINAR-Fırat ALKIZ/İSTANBUL,(DHA)-'OKULLARIMIZ İyilikte Yarışıyor' - Uygulamalı İyilik Projesi Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi. Programda konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Cihad Demirli, 'Aklını kullanabilen, vicdanının sesini duyabilen, sahip olduğu bilgi ve kabiliyeti insanın ve toplumun hayrına yöneltebilen gençler yetiştirmek istiyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin yetkin ve erdemli insan tasavvurunun hayattaki karşılığını da bilgiyle yaptığı arasında ahlaki bir bağ kurabilen insanda görüyoruz' dedi.

Deniz Feneri Derneği ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen 'Okullarımız İyilikte Yarışıyor - Uygulamalı İyilik Projesi Yarışması' kapsamında dereceye giren öğrenci, danışman öğretmen ve okullar için ödül töreni düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törende, öğrencilerin toplumsal fayda amacıyla gerçekleştirdiği iyilik projeleri anlatıldı; dereceye girenlere ise ödülleri verildi.

Törene, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Cihad Demirli, İstanbul Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, Filistin'e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı. Türkiye'nin farklı illerinden imam hatip okulları, özel ortaokullar ve liselerden öğrencilerin katıldığı yarışmada, gençlerin yaşadıkları çevreye ve topluma katkı sağlamak amacıyla geliştirdiği projeler değerlendirildi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Yarışmada lise kategorisinde birincilik ödülünü Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi, ortaokul kategorisinde ise Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu aldı. Gazze'ye yönelik farkındalık ve dayanışma çalışmalarına dikkat çekmek amacıyla verilen Gazze Özel Ödülü'nün sahibi ise Ahmet Hazım Uluşahin İmam Hatip Ortaokulu oldu. Törende birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerinin yanı sıra Jüri Özel Ödülü ve Çoklu İyilik Ödülleri de sahiplerini buldu. Birinci olan öğrencilere 40 bin lira, ikinci olan öğrencilere 30 bin lira, üçüncü olan öğrencilere 25 bin lira para ödülü verildi. Dereceye giren öğrenciler ödüllerini Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Cihad Demirli, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İstanbul Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer ve Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz'in elinden aldı.

'GENÇLERİMİZ İYİLİK PROJELERİNİ BİZZAT HAYATA GEÇİRİYOR'

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Cihad Demirli, 'Projenin adında geçen 'uygulamalı' ifadesi bu durumda gerçekten dikkatle bizim hepimizin önemle bakmasını gereken bir husus. Burada gençlerimiz geliştirdikleri iyilik projelerini bizzat hayata geçiriyor; insana, tabiata yahut kültürel değerlerimize temas eden çalışmaları sahada uyguluyorlar. Çevrelerinde olup bitenlere duyarsız kalmıyorlar, müdahil oluyorlar. İnisiyatif alıyorlar, müşterek bir gaye için emek veriyorlar. Bu suretle yaşadıkları dünyanın ahvaline dikkat kesilmeyi ve sorumluluk üstlenmeyi yaşayarak öğreniyorlar. Esasen 'İyilikte yarışmak' ifadesini de buradan okuyabiliriz. Buradaki yarışın ölçüsü hayra yönelik olan gayretin çoğalmasıdır. Bir öğrencinin dikkati başka bir öğrencinin dikkatini uyandırır. Bir okulda ortaya çıkan güzel örnek başka bir okulda yeni bir fikre vesile olabilir. Çocuklarımız öğrendiklerini yaşadıkları dünyada nasıl bir karşılık bulduğunu bilfiil görürler. İşte biz bu noktada Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ortaya koyduğumuz eğitim anlayışımızla bilgiyle hayat arasındaki irtibatı merkeze aldık. Modelimizde bilmeyle sorumluluğu birbirini bütünleyen iki unsur olarak görüyoruz. Sorumluluğu insanın kendi gelişiminden başlayarak çevresine, topluma ve dünyaya, insanlığa uzanan bir bütünlük içerisinde değerlendiriyoruz. Biz eğitime dair attığımız her adımda bu bütünlüğü gözetiyoruz. Aklını kullanabilen, vicdanının sesini duyabilen, sahip olduğu bilgi ve kabiliyeti insanın ve toplumun hayrına yöneltebilen gençler yetiştirmek istiyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin yetkin ve erdemli insan tasavvurunun hayattaki karşılığını da bilgiyle yaptığı arasında ahlaki bir bağ kurabilen insanda görüyoruz' dedi.

'TEBRİK EDİYORUM ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM'

Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz ise, 'Köklü geçmişimizle ülkemizin dört bir köşesinde temelden çatıya inşa ederek Milli Eğitim Bakanlığına teslim etmiş olduğumuz okullarla ve öğrencilerimize sağladığımız kesintisiz eğitim desteğiyle hem bugünün gençliğinin yetişmesine katkıda bulunduk, hem de yarınlarımız için sağlam köprüler kurduk. 'Uygulamalı İyilik Projeleri' yarışmamızın ilk dördünü Ankara'da bakanlığımızın salonlarında gerçekleştirdik. İnşallah bugün de 6'ncısını sizlerle birlikte burada icra edeceğiz. Biraz sonra öğrencilerimizin büyük bir hassasiyetle hazırlayıp uyguladıkları ve ödüle layık görülen projelerini hep birlikte tanıyacak, dereceye giren iyilik takımlarımıza ödüllerini takdim edeceğiz. Ben ödül alan yavrularımızı ve bütün yarışmaya katılan öğrencilerimizi Deniz Feneri ailesi olarak tebrik ediyorum, şükranlarımı sunuyorum' dedi. (DHA)