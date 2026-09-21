Serhat YILMAZ/GEYVE (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Geyve ilçesinde Rüştü Dağcı (52), akrabası Şahin Dağcı (30) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi Dağcı'nın, 2020'de biri dedesi 2 kişiyi öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığı davada beraat ettiği, ancak başka bir suçtan dolayı kapalı cezaevindeyken 20 gün önce izinli çıktıktan sonra geri dönmediği bildirildi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Geyve ilçesi Çeltikler Mahallesi Stadyum Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre evli ve 2 çocuk babası Rüştü Dağcı ile akrabası Şahin Dağcı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şahin Dağcı, Rüştü Dağcı'yı bıçakladı. Yaralanan Rüştü Dağcı, kaldırıldığı Geyve Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayetin ardından kaçan şüpheli Şahin Dağcı'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

2 KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞ

2020 yılında kavga ettiği Dağcan Elgün'ü (25) ve araya giren dedesi Sabahattin Dağcı'yı av tüfeği ile vurarak öldürdüğü öne sürülen Şahin Dağcı'nı yargılandığı davada beraat ettiği, bir başka suçtan dolayı bulunduğu Sakarya 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan 20 gün önce açık cezaevine sevk sürecinde izinli olarak çıktığı ancak bir daha dönmeyince firari duruma düştüğü öğrenildi.

Olayla ilgili ise başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)