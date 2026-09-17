Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- FİLİSTİNLİ öğrenci Rita Eid, 'Ben Gazzeli olarak savaşın ne olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü ben küçükken birkaç savaş yaşadım. Biz hep bombaların seslerini duyduk. Hep biz bu kötü durumlarda büyüdük ve bunlara rağmen eğitim bizim için çok önemliydi. Biz Gazze halkı olarak eğitimi çok önemli görüyoruz' dedi.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) 21 Eylül Uluslararası Barış Günü etkinlikleri kapsamında 'Gazze: Eğitim, Bilim ve Gelecek' konulu konferans düzenlendi. OMÜ Uluslararası İlişkiler Birimi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa OMÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Alper Kesten, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi ve Bölgesel Kalkınma ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürü Doç. Dr. Fatih Altuğ, Bilim İletişimi Ofisi Akademik Yöneticisi Prof. Dr. Emine Şendurur, Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aycan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Konferans öncesi konuşan OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten, 'Son yıllarda Gazze'de büyük bir soykırım gerçekleştiriliyor ve bu soykırımı hepimiz aslında yakından şahit oluyoruz. Şu anda bu soykırım neticesinde bir insanın, özellikle de bir çocuğun en temel ihtiyaçlarından, en temel haklarından birisi olan eğitime ulaşma şansı da maalesef diğer temel hakları gibi bir şekilde gasbediliyor. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığımızın en azından bu konuda farkındalık yaratabilmek adına üniversitelerimize gönderdiği bir yazı doğrultusunda biz de yapılan Bilim İletişim Ofisi kapsamında bir etkinlik düzenlemeye karar verdik ve bu kapsamda da Gazze ve oradaki eğitim, bilim ve onun geleceği hakkındaki maalesef şu anki durum söz konusu olmaya devam ettiği sürece buradaki çocuklarımızın, buradaki insanlarımızın bu anlamdaki bütün hakları çok daha uzun süre ihlal edilecek ve beraberinde maalesef uzun süre tedavisi olmayacak, sonuçlara yol açacak. Tabi biz bunun kendi Türkiye açısından önemini ve beraberinde buna bilimsel açıdan bakarken beraberinde bir de orada bunu canlı olarak yaşayan, bunun içinde olan bir Filistinli kardeşimizin, öğrencimizin de bu konudaki görüşlerini buna dahil etmeye çalıştık. Öncelikle tabii ki bu soykırım ve bu insanlık felaketi öncelikli olarak en kısa sürede sona erer ve oradaki Filistinli kardeşlerimiz gerekli hak ve hukuk, beraberinde ne varsa şu anda bir normal dünyada yaşayan insanın beraberinde elde etmesi gereken hak varsa bunları alır ve beraberinde de inşallah buradaki yaptığımız etkinlik hayırlara vesile olur. Oradaki tüm vatandaşlar hak ettikleri eğitim, sağlık gibi konularda da gerekli bütün sonuçlara ulaşabilirler' dedi.

'GAZZE'DE HEP BOMBA SESLERİ DUYUYORDUK, EĞİTİM BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Eğitimin önemine değinen OMÜ Felsefe ve Din Bilimleri doktora öğrencisi Filistinli Rita Eid, 'Ben Gazze'den geliyorum. Gazze benim büyüdüğüm şehir ve benim için çok önemli. Çünkü ailem hala orada. Babam orada, annem orada, kardeşlerim orada. Ben de orada yıllarca okudum. Üniversitelerimi de orada bitirdim. Ben Gazzeli olarak savaşın ne olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü ben küçükken birkaç tane savaş yaşadım. Biz hep bombalarının seslerini duyduk. Hep biz bu kötü durumlarda büyüdük ve bunlara rağmen eğitim bizim için çok önemliydi. Hala da önemli. Biz Gazze halkı olarak eğitimi çok önemli görüyoruz. Bu savaşlara rağmen eğitimin kıymeti biliyoruz. Umarım bir gün gelirse bütün Gazze'nin çocukları için daha güzel bir gelecek gelir ya da daha güvenli bir gelecek gelir' diye konuştu. (DHA)