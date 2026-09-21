Bunlar da ilginizi çekebilir

KKTC’de gastronomi ve gençler için uluslararası iş birliği adımı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında Pamukova, Karasu ve Kocaali ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 4 şüphelinin adreslerinde arama yapıldı. Aramalarda 6 kilo 250 gram kubar esrar, 100 gram bonzai, 102 kök kenevir bitkisi, 10 gram kenevir tohumu, 1 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 50 adet 9 mm tabanca mermisi, 6 adet 7.65 mm çapında tabanca mermisi ve 4 cep telefonu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)

Serhat YILMAZ/(Sakarya), (DHA)-SAKARYA'nın 3 ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 6 kilo 250 gram kubar esrar, 100 gram bonzai, 102 kök kenevir ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.avrupagazete.co.uk dışındaki bir siteye yönlendiriyor.