İngiltere’den Kıbrıs’a Yatırım, Aurora Lefke Projesi

Avrupa Ajansı (AVA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gelişen bölgelerinden Lefke, yeni gayrimenkul projeleriyle yatırımcıların dikkatini çekiyor. Ziya Emir Group tarafından hayata geçirilen AURORA Lefke Campus-Life Residence, üniversiteye yakın konumu, modern yaşam alanları ve kira getirisi odaklı yatırım modeliyle İngiltere’de yaşayan Türk toplumuna hitap ediyor.

Lefke Avrupa Üniversitesi’nin hemen yanında konumlanan proje, hem tatil evi sahibi olmak hem de gayrimenkulünü kiraya vererek düzenli gelir elde etmek isteyenler için geliştiriliyor.

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Ziya Emir: “Lefke’de Tarih Yazıyoruz”

KKTC’de faaliyet gösteren Ziya Emir Group Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Emir ile Lefke’de bir araya gelerek bölgedeki yatırımları ve AURORA projesini konuştuk.

Lefke’nin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Emir, bölgenin Kuzey Kıbrıs için önemli bir yatırım merkezi hâline geleceğine inandığını belirtti.

Ziya Emir Group Başkanı Ziya Emir

Emir, projeye ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs’ın Dubai’si, Akdeniz’in incisi, yeni çekim merkezi Lefke AURORA’dayız. Kök Türk toprağı ilçemiz Lefke’de tarih yazıyoruz.”

Üniversitenin Yanı Başında Yeni Bir Yaşam Alanı

AURORA Lefke Campus-Life Residence, Lefke Avrupa Üniversitesi’ne yakın konumuyla özellikle öğrenci kiralamalarına yönelik bir yatırım modeli sunuyor.

Proje kapsamında modern rezidans yaşamı, güvenlik ve sosyal olanakların bir araya getirilmesi hedefleniyor.

Ziya Emir Group, AURORA’nın Lefke’nin ilk markalı rezidans projesi olduğunu belirtiyor.

Ziya Emir Group Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Emir, inşaatları denetliyor

Üniversite öğrencilerinin oluşturduğu konut talebi, bölgedeki gayrimenkul yatırımlarının öne çıkan unsurlarından biri olarak gösteriliyor.

AURORA Lefke Campus-Life Residence, Lefke Avrupa Üniversitesi’nin iki kampüsü arasından ve çok yakın konumuyla dikkat çekiyor

İngiltere’deki Türk Toplumuna Sterlin Bazlı Yatırım Modeli

İngiltere’de yaşayan Türk yatırımcılar için geliştirilen AURORA’nın dikkat çeken özelliklerinden biri de döviz bazlı yatırım ve kira geliri modeli.

Proje yetkilileri, yatırımcılara 12 ay kesintisiz kira garantisi sunulduğunu ifade ediyor.

Bu model, yılın belirli dönemlerinde Kuzey Kıbrıs’ta tatil yapmak ve diğer dönemlerde gayrimenkulünden kira geliri elde etmek isteyenlere yönelik olarak tanıtılıyor.

Projede Türk Koçanlı tapu seçeneği de yatırımcılara sunulan özellikler arasında yer alıyor.

Kira garantisinin süresi, kapsamı ve koşulları ile tapu ve mülkiyet durumunun satış öncesinde ilgili sözleşmeler ve resmî kayıtlar üzerinden incelenmesi önem taşıyor.

Gemikonağı’na Kruvaziyer Liman ve Marina Projesi

Ziya Emir, Lefke’nin geleceğine ilişkin değerlendirmelerinde Gemikonağı bölgesinde planlandığını belirttiği kruvaziyer limanı ve marina projesine de dikkat çekti.

Emir’in açıklamasına göre, büyük kruvaziyer gemilerinin yanaşabileceği bir liman ve marina yatırımı gündemde bulunuyor.

Lefke Avrupa Üniversitesi ile Gemikonağı arasında konumlanan AURORA’nın, bölgede planlanan yatırımlardan yararlanabilecek bir noktada bulunduğu ifade ediliyor.

Söz konusu liman ve marina yatırımının resmî onay, finansman, inşaat ve tamamlanma takvimine ilişkin ayrıntılar ise ayrıca doğrulanmayı gerektiriyor.

AURORA Lefke Campus-Life Residence, İngiltere’deki Türk yatırımcılara yeni bir gayrimenkul fırsatı sunuyor.

AURORA Lefke Campus-Life Residence Neler Sunuyor?

Projenin öne çıkan özellikleri şöyle:

Lefke Avrupa Üniversitesi’ne yakın konum

Modern rezidans yaşamı

Türk Koçanlı tapu seçeneği

Sterlin bazlı yatırım modeli

12 ay kira garantisi sunulduğuna ilişkin proje taahhüdü

Tatil ve kiralama amaçlı kullanım imkânı

İngiltere’de yaşayan Türk yatırımcılara yönelik gayrimenkul fırsatları

Kuzey Kıbrıs’ta Hem Tatil Hem Kira Geliri Hedefleyenlere

Ziya Emir Group imzasını taşıyan AURORA Lefke Campus-Life Residence, İngiltere’de yaşayan Türk toplumunun Kuzey Kıbrıs’ta gayrimenkul sahibi olma ilgisine yönelik projeler arasında yerini alıyor.

Lefke’nin üniversite yaşamı, Akdeniz iklimi ve gelişen konut piyasası, projeyi tanıtan şirketin yatırımcılara sunduğu başlıca unsurlar arasında bulunuyor.

AURORA, Kuzey Kıbrıs’ta hem kendilerine ait bir tatil evi edinmek hem de kiralama yoluyla gelir elde etmek isteyen yatırımcılara yönelik yeni bir yaşam projesi olarak tanıtılıyor.

Ziya Emir Group imzasını taşıyan AURORA Lefke Campus-Life Residence, İngiltere’de yaşayan Türk toplumunun Kuzey Kıbrıs’ta gayrimenkul sahibi olma ilgisine yönelik projeler arasında yerini alıyor.

Ziya Emir, Manchester ve Liverpool'dan gelen misafirleri Lefke'de AURORA Lefke Campus-Life Residence blokların gezdirdi.

Ziya Emir, Lefke’nin geleceğine ilişkin değerlendirmelerinde Gemikonağı bölgesinde planlandığını belirttiği kruvaziyer limanı ve marina projesine de dikkat çekti.

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