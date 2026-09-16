Bunlar da ilginizi çekebilir

KKTC’de gastronomi ve gençler için uluslararası iş birliği adımı

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Kaza, saat 21.30 sıralarında İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi Havaalanı Caddesi'nde meydana geldi. Yağmur nedeniyle Fuat B.'nin (43) kontrolünü yitirdiği 16 AEP 634 plakalı hafif ticari araç, refüjdeki ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki Yiğit B. (11), ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.avrupagazete.co.uk dışındaki bir siteye yönlendiriyor.