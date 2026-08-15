Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ve Mavi Kart sahiplerinin eğitim ve akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla farklı alanlarda burs programları yürütüyor. Lise eğitiminden lisans öğrenimine, tez çalışmalarından uzmanlık eğitimine kadar geniş bir yelpazede sunulan burs programları, yurt dışındaki vatandaşların akademik başarılarını teşvik ederken Türkiye ile bağlarını da güçlendiriyor.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Üstün Başarı Bursu

Prof. Dr. Fuat Sezgin Üstün Başarı Bursu, yurt dışında yükseköğrenim hayatında üstün akademik başarı gösteren Türk vatandaşları ve Mavi Kart sahiplerini ödüllendiriyor. Fen ve mühendislik bilimleri, sağlık bilimleri ile sosyal ve beşerî bilimler alanlarında eğitim gören başarılı öğrencilere yönelik program, akademik başarıyı teşvik ediyor.

Tez Araştırma Bursu

Tez Araştırma Bursu, yüksek lisans ve doktora öğrenimine devam eden öğrencilerin tez çalışmalarını destekliyor. Program kapsamında yurt dışındaki Türk toplumunu ilgilendiren konularda hazırlanan akademik çalışmalar teşvik edilirken nitelikli bilimsel üretime katkı sunuluyor.

Yurtdışı Vatandaşlar Lise Bitirme Başarı Bursu

Yurt dışında yaşayan gençler arasında lise eğitimini sürdürme ve başarıyla tamamlama oranlarının artması doğrultusunda, gençleri lise eğitimine teşvik etmek ve bu alanda farkındalık oluşturmak amacıyla Yurtdışı Vatandaşlar Lise Bitirme Başarı Bursu Programı uygulanıyor.

Program kapsamında, her ülkedeki büyükelçilik veya başkonsolosluk görev bölgesinden başvuran öğrenciler arasından not ortalaması en yüksek olan bir öğrenciye tek seferlik Lise Bitirme Başarı Bursu veriliyor.

Hukuk Alanında Uzmanlık Bursu

Son yıllarda yurt dışında yaşayan vatandaşlara ve Müslümanlara yönelik ırkçı ve İslam karşıtı eylemlerde ciddi artış yaşanıyor. Bu alanda yürütülecek raporlama, araştırma ve dosya çalışmaları ile eğitim ve eğitici eğitimlerinin desteklenmesi öngörülüyor. Bu kapsamda hazırlanan Hukuk Alanında Uzmanlık Bursu Programı ile söz konusu çalışmaların geliştirilmesine ve bu alandaki akademik birikimin güçlendirilmesine katkı sunulması hedefleniyor.

Program, yurt dışındaki Türk toplumunun hukuki sorun ve ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların yanı sıra insan hakları ihlalleri, İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ve ırkçılık gibi konularda yapılacak araştırmaları teşvik ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Alanlarında Uzmanlık Bursu

Yurt dışında yaşayan altı milyondan fazla vatandaş için aile, ihtiyaç ve sorunların ilk gözlemlendiği, değerlerin gelecek nesillere aktarıldığı ve toplumsal yaşamın devamlılığının sağlandığı temel kurumlar arasında yer alıyor. Ailenin ve bireylerin desteklenmesi amacıyla aile ve sosyal hizmetler alanında sunulan danışmanlık, sosyal destek ve terapi hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ile bu alanda görev yapacak nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi önem taşıyor. Bu kapsamda geliştirilen YTB Aile ve Sosyal Hizmetler Alanlarında Uzmanlık Bursu ile söz konusu alandaki uzman insan kaynağının güçlendirilmesine katkı sağlanıyor.

Program, yurt dışında ikamet eden ve psikoloji, pedagoji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyal hizmet ile benzeri alanlardan mezun olan vatandaşların sosyal çalışmalar, terapi ve danışmanlık gibi alanlarda uzmanlaşmalarına yönelik mesleki sertifika programlarına destek sağlıyor.

SON BAŞVURU 31 AĞUSTOS 2026

YTB'nin yurt dışındaki vatandaşlara yönelik burs programlarına başvurular 31 Ağustos 2026 tarihine kadar devam edecek. Burs programlarının başvuru şartları ve ayrıntılı bilgilerine yvburslari.ytb.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.