Nisa MİĞAL-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri daha güçlü, dinamik bir kapsamda, ivmesini sürdürmek için Ukraynalı dostlarımızla birlikte çalışmaya hazırız' dedi.

Ukrayna Büyükelçiliği tarafından, Ukrayna'nın bağımsızlığının yeniden tesisinin 35'inci yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi. Resepsiyonda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliğinin, bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün kararlı destekçisi olduğunu söyledi. Işıkhan, Türkiye ile Ukrayna arasında çok boyutlu ve kapsamlı iş birliğinin karşılıklı saygı, güven ve dostluk anlayışı içerisinde güçlü bir zeminde geliştiğini ifade etti.

Ukrayna'nın güvenliği ve refahının yanı sıra Karadeniz ve yakın coğrafyada kalıcı istikrar ve barışın tesisine büyük önem verdiklerini belirten Işıkhan, Ukrayna'da uluslararası hukuk temelinde adil ve kalıcı barışın sağlanması için diplomatik süreçte yapıcı gayretlerini sürdürdüklerini kaydetti. Işıkhan, Ukrayna halkının, bağımsızlığını ve egemenliğini korumak için gösterdiği cesaret ve kararlılığın takdirin üzerinde olduğunu söyledi.

Kırım ve Kırım Tatarlarının da Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin önemli bir boyutunu oluşturduğunu dile getiren Işıkhan, 'Kırım Tatarlarının barışçıl ve meşru davasını desteklemeyi kararlılıkla sürdürüyoruz. Vatan mücadelesi verilirken hayatlarını kaybeden Kırım Tatarları dahil tüm Ukraynalılar için taziyelerimizi yineliyor, acılı ailelerine başsağlığı diliyoruz' dedi.

'İKİLİ TİCARET HACMİ 6,6 MİLYAR DOLARA ULAŞTI'

Türkiye ile Ukrayna arasındaki diplomatik ilişkilerin 1991 yılında kurulmasından bu yana iş birliğinin çeşitli alanlarda istikrarlı şekilde geliştiğini kaydeden Işıkhan, 'İkili ticaret hacmimiz, geçen yıl 6,6 milyar dolara ulaşmıştır. Ukrayna ile 1 Ekim'de yürürlüğe girecek olan Serbest Ticaret Anlaşması'nın, ticari ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacağına inanıyoruz' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin özel sektör kuruluşlarının katkılarıyla Ukrayna'nın yeniden inşasında da rol aldığını aktaran Işıkhan, Türk şirketlerinin Ukrayna'nın yeniden imarına ve ekonomik toparlanmasına önemli katkılar sunacağına inandığını söyledi. Işıkhan, Türkiye ve Ukrayna arasındaki savunma sanayisi iş birliğinin de ortaklığın temel taşlarından biri olduğunu belirterek, kurumların bu alandaki iş birliğini geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Işıkhan, 'Türkiye ve Ukrayna arasındaki dostluk ve dayanışmanın önümüzdeki yıllarda daha da güçleneceğine inanıyoruz. Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri daha güçlü, dinamik bir kapsamda, ivmesini sürdürmek için Ukraynalı dostlarımızla birlikte çalışmaya hazırız' diye konuştu. (DHA)