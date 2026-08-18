İSTANBUL, (DHA)-YAPI Kredi, gençleri geleceğin yetkinlikleriyle buluşturmak ve gelecek kariyerlerine uluslararası ölçekte katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği FRWRD AI Akademisi'nin ilk döneminin tamamlandığını duyurdu. Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından desteklenen programda, 8 hafta boyunca 15 oturumda eğitim, atölye ve mentorluk desteği alan 40 lise öğrencisi, 8 ekip halinde geliştirdikleri 8 iş modelini ve program boyunca geliştirdikleri ürünleri Bahçeşehir Üniversitesi'nde düzenlenen Jüri Günü'nde sundu.

Yapay zeka, inovasyon ve girişimcilik odağında uluslararası standartlara uygun bir müfredat ile hazırlanan program kapsamında öğrencilerin; eğitimlere, uygulamalı atölyelere, mentorluk görüşmelerine ve alanında uzman isimlerle gerçekleştirilen söyleşilere katıldığı belirtildi. Girişimcilik ve yapay zekanın temelleriyle başlayan kapsamlı müfredatın; fikir ve proje geliştirme, iş modeli oluşturma, sunum becerileri, prompting, kişisel yapay zeka asistanı geliştirme ve AI agent sistemleri gibi başlıklarla devam ettiği kaydedildi. Program boyunca öğrencilerin uçtan uca iş modeli ve ürün geliştirme deneyimi edindiği, programı başarıyla tamamlayan öğrencilerin ise jüri sunumlarının ardından UNITAR onaylı sertifikalarını aldığı ifade edildi.

'GENÇLERİN ÇALIŞMALARINI SAHNEYE TAŞIMAK BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ'

Programın ilk döneminin tamamlanmasına ilişkin görüşlerini paylaşan Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, değerlendirmesinde şunları söyledi:

'Yapay zeka, girişimcilik ve inovasyon; gençlerin geleceğin dünyasında fark yaratabilmesi için kritik önem taşıyor. FRWRD AI Akademisi'ni de gençlerimizin bu alanlarda bilgi edinmelerini, küresel ölçekte geçerli yetkinlikler kazanmalarını ve öğrendiklerini gerçek bir probleme uygulayarak üretime dönüştürmelerini sağlayacak bir deneyim olarak tasarladık. 8 hafta boyunca 40 öğrencimizin 8 ekip halinde fikirlerini araştırdığını, geliştirdiğini ve yapay zekâ destekli çözümlere dönüştürdüğünü görmek, bu çalışmayı sahneye taşımak bizim için çok değerli. Gençlerin teknolojiyi yalnızca kullanan değil; anlayan, geliştiren ve toplumsal faydaya dönüştürebilen bireyler olarak yetişmesini, ülkemizin geleceğine yapılan uzun vadeli bir yatırım olarak değerlendiriyoruz. Program süresince kazandıkları problem çözme, ekip çalışması, iş modeli geliştirme ve sunum becerilerinin akademik ve profesyonel yaşamlarında onlara güçlü bir başlangıç sağlayacağına inanıyoruz. UNITAR, CIFAL Istanbul ve Bahçeşehir Üniversitesi'nin değerli iş birliğiyle tamamladığımız bu ilk dönemin çıktıları doğrultusunda, programı ilerleyen dönemlerde daha fazla gence ulaştırmayı hedefliyoruz.'