KOCAELİ (DHA) - ORDU Yardımlaşma Kurumu'nun (OYAK) dört şirketi, Kocaeli'deki Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenecek TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğine katılıyor. Erdemir, Miilux OY, OMSAN Lojistik ve OYAK Liman, festival boyunca OYAK çatısı altında kurulacak ortak stantta denizcilik ve savunma sanayi alanındaki faaliyetlerini anlatacak.

OYAK şirketlerinden Erdemir, Miilux OY, OMSAN Lojistik ve OYAK Liman, 20-23 Ağustos tarihlerinde Kocaeli'deki Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan'a katılacak. OYAK çatısı altında kurulacak ortak stantta, şirketlerin denizcilik ve savunma sanayii alanındaki çalışmaları tanıtılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre uçak gemisi MUGEM'in maketi, TEKNOFEST Mavi Vatan'da OYAK standında sergilenecek. MUGEM'in gövdesinde ve güvertesinde kullanılan çelikler, Türkiye'nin ilk ve tek levha haddehanesinde Erdemir'in mühendislik ve üretim gücüyle hayat buluyor. MUGEM'in inşasında kullanılacak yaklaşık 40 bin ton gemi sacının Erdemir tarafından üretilmesi planlanıyor.

Erdemir, MUGEM'in inşasında kullanılan yüksek performanslı gemi çeliklerini üreterek savunma sanayiimizin bu önemli projesine güç katıyor. Erdemir'in ürün ailesine kazandırdığı EH460 kalite gemi çeliği; yüksek mukavemet, üstün tokluk, kaynaklanabilirlik ve şekillendirilebilirlik özellikleriyle öne çıkıyor. MUGEM'in güvertesinde kullanılan bu çelik, Türkiye'nin denizlerdeki gücünün arkasında yer alan yerli çeliği, Erdemir'in mühendisliğini ve üretim kabiliyetini ziyaretçilere gösteriyor.

DENİZALTI MAKETİ ZİYARETÇİLERLE BULUŞACAK

Zırh çeliği üreticisi olan OYAK şirketlerinden Miilux OY, stratejik öneme sahip ısıl işlem görmüş yüksek mukavemetli çeliklerden örnekleri stantta sergileyecek. Denizaltı çeliğini ve gövde profillerini yerli imkânlarla üreten Miilux OY, denizaltı ve balistik alanlarında kullanılan HY 80 ve HY 100 kalite denizaltı çelikleri (submarine steel) ile balistik plakalarını tanıtacak.

Ürettiği çeliklerle Millî Denizaltı (MİLDEN) ile Millî Nükleer Denizaltı (NÜKDEN) projelerinde yerlilik oranını yükselten Miilux OY'un standında, ayrıca bir denizaltı maketi de ziyaretçilerle buluşacak.

OYAK LİMAN YAPAY ZEKA DESTEKLİ VİNÇLERİNİ TANITACAK

OYAK Liman tarafından İsdemir Limanı'nda hizmete alınan yapay zeka destekli vinçlere ilişkin videolar, festival boyunca OYAK standındaki ekranlarda yayımlanacak. Türkiye'de ilk kez kullanılmaya başlanan yapay zeka destekli vinçler hakkında ziyaretçilere bilgi verilecek.

Festival kapsamında İnsansız Su Altı Sistemleri, Su Altı Roket ve İnsansız Deniz Aracı yarışmaları düzenlenecek. Genç mühendis ve girişimcilerin geliştirdiği projeler, ziyaretçilere geleceğin denizcilik teknolojilerini yakından inceleme imkanı sunacak.

Donanma gemilerinin ziyarete açılacağı festivalde, denizcilik tarihini yansıtan deneyim alanları ile sanal gerçeklik uygulamaları da yer alacak. Etkinlik boyunca SAT, SAS ve deniz havacılık birimleri gösteriler gerçekleştirecek. TEKNOFEST paydaşları ise stant alanlarında teknoloji ve savunma sanayii alanındaki çalışmaları hakkında bilgi verecek.

Millî Teknoloji Hamlesi'nin denizlerdeki yansıması olan festival, Millî Savunma Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ev sahipliğinde düzenlenecek. TEKNOFEST Mavi Vatan, ücretsiz olarak takip edilebilecek.