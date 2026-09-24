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Aydın
Beton mikseri karşı yola geçip iki minibüsle çarpıştı; 1 ölü, 8 yaralı / Ek fotoğraf
Avrupa Gazete
Editör
24.09.2026 - 23:34
Yayınlanma
24.09.2026 - 23:40
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Kaynak:
DHA
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Editör Hakkında
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