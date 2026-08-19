Selda Hatun TAN / KOCAELİ,(DHA)- TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Körfez Basket, Kocaeli'nin düzenlenen lansman toplantısıyla yeni dönem yapılanması, idari kadrosu, hedefleri ve transferleri tanıtıldı.

Manisa Basket'in yarışma haklarını devralarak Basketbol Süper Ligi'ndeki mücadelesini Kocaeli'de Körfez Basket adıyla sürdürecek olan kulüp; 2026-2027 sezonu hedefleri, planlamaları, organizasyon yapısı, vizyonu ve Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerini düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı. Kocaeli'deki bir otelde düzenlenen toplantıya başkan Hacı Yılmaz, başkan vekili Yakup Ekşi, yönetim kurulu üyeleri Ali Paslı ve Emre Mısırlı, yönetim kurulu danışmanı Cemil Aladağ, genel menajer Cihad Şahin, başantrenör Serhan Kavut ile yeni transferler Matt Mitchell ve Emre Ekşioğlu katıldı. Toplantıda, Kocaelili sporseverlerden yeni sezonda takıma destek olmaları istendi.

BAŞKAN YILMAZ: BU ŞEHRE DEĞER KATMAYA GELDİK

Kocaeli'ye uzun vadeli bir yatırım planıyla geldiklerini belirten başkan Hacı Yılmaz, şehirde kurdukları yeni anonim şirket yapısıyla kalıcı bir basketbol kültürü oluşturmak istediklerini söyledi. Yılmaz, 'Biz bu şehirden bir şeyler almaya değil, bu şehre değer katmaya geldik' ifadelerini kullandı. Kocaeli'nin lokasyonu, sanayi gücü ve coşkulu spor seyircisiyle özel bir kent olduğunu belirten Yılmaz, milli maçlarda tribünlerde oluşan atmosferin kulübün Kocaeli'ye yatırım kararında önemli rol oynadığını aktardı.

FENERBAHÇE MAÇIYLA TARAFTARA ÇAĞRI

Başkan Vekili Yakup Ekşi ise yeni sezonda Kocaeli halkının desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduklarını söyledi. Sezon öncesindeki önemli sınavlardan birine çıkacaklarını belirten Ekşi, 29 Ağustos'ta oynanacak Fenerbahçe karşılaşması için basketbolseverlere tribünleri doldurma çağrısında bulundu.

YENİ TRANSFERLER BASININ KARŞISINA ÇIKTI

Lansmanda kadroya dahil edilen yeni transferler Matt Mitchell ve Emre Ekşioğlu da ilk kez basının karşısına çıktı. Genel menajer Cihad Şahin ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı toplantıda, yeni transferlerle birlikte takımın mücadele gücünün daha da artacağı belirtildi.