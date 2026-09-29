Aliekber METE-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, fon soruşturmasına ilişkin, 'Meclis'te fon krizini araştırmak üzere bir komisyon kurulması gerekiyor' dedi.

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Grup Başkan Vekilleri Rahmi Aşkın Türeli, Serkan Sarı ve Aksaray Milletvekili Cevdet Akay ile birlikte TBMM'de gazetecilerle bir araya geldi. Öztrak, fon soruşturmasına ilişkin, 'Bu yıl yasama yılına, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülen en büyük finansal skandallardan biriyle başlıyoruz. Karşımızda vurguncu ve rantçıya göz yuman bir bürokratik sistem ve yine bunlarla birlikte olan siyasetçiler var. Dolayısıyla bugün yaşadıklarımız aslında vurguncu, rantçı-bürokrat-siyasetçi şeytan üçgeninin sebep olduğu tablodur. Aslında bunun arkasında Türkiye'nin tek kişilik rejim nedeniyle yaşadığı yönetim sorunu vardır. Saray ülkeyi yönetemiyor, yönetemedikçe ceberrutlaşıyor, ceberrutlaştıkça da kurumları tahrip ediyor. Kurumların tahrip edilmesi sonucunda da karşımıza bu manzara çıkıyor. 11 gün önce Genel Başkanımız başkanlığında partimizin ekonomi masası toplandı ve bu krize dair görüşlerimizi ve beklentilerimizi kamuoyuna ifade etmiştik. Orada 7 tane soru sorduk, 8'inci sorumuz ise Devlet Denetleme Kurumu'nun devreye alınıp alınmayacağıydı. Bu süreçte mutlaka bir araştırma komisyonun kurulmasını gündeme getirdik. Meclis'te bu fon krizini araştırmak üzere bir komisyon kurulması gerekiyor' dedi.

'MİLLETİMİZ CHP'YE SAHİP ÇIKACAKTIR'

Öztrak ayrıca fon soruşturmasının kapsamının genişletilmesini ve sorumluların yargı önünde hesap vermesi gerektiğini ekledi. Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öztrak, Yeni Parti'ye geçen milletvekillerinin CHP'ye dönmek istediği yönündeki iddialara ilişkin, 'Biraz önce çok önemli birtakım açıklamalarda bulunduk. Bu parti işlerine girdiğimiz anda, onlar öne geçmeye başlıyor. Bugünün konusu; parlamentoda, yeni yasama dönemi gündemine ilişkin bilgi vermek. Şunu açıkça ifade edeyim; bir anket yaptırmıyoruz ama şunu da çok iyi biliyoruz ki seçim sathı mailine girdiğimizde milletimiz, Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan CHP'ye sahip çıkacaktır. Bundan en ufak bir endişemiz yok' diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE ÇOK CİDDİ BİR KURUMSAL ÇÖKÜŞ VAR'

CHP Grup Başkan Vekili Rahmi Aşkın Türeli ise Türkiye'nin çoklu bir kriz döneminin içerisinde olduğunu belirtti ve AK Parti iktidarları döneminde ülkenin en temel sorunlarının çözülmediğini söyledi. Türeli, 'Bu yaşanan kriz, çok ciddi bir krizdir. Krizin elbette bürokrasi ayağında yaşanan sorunları var ama aynı zamanda arkasında siyasi otorite var. Bu bize şunu gösteriyor; Türkiye'de çok ciddi bir kurumsal çöküş var. Kurumların içinin boşaltıldığı, liyakatin yok olduğu, rasyonalitenin ortadan kalktığı bir yapının içindeyiz. Bir ülkenin gelişmesi için kurumlar önemlidir, kurumların geçmişi onlara güç verir ve zaman içerisinde personel yapısı ve kurumlarla ilişkisi, ülkenin gelişimi için son derece önemlidir. Ancak biz burada gördük ki çok ciddi bir kriz ortaya çıktı' dedi.

(DHA)