Emre SAÇLI / SALİHLİ(Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde silahlı soygun girişiminde bulunduğu kuyumcuda 2 kişiyi yaralayan şüpheli Zeki B. (39), çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olay, 21 Eylül Pazartesi akşam saatlerinde, Eskicami Mahallesi'nde meydana geldi. Plakasız motosikletle kuyumcu dükkanının bulunduğu sokağa gelen Zeki B. (39), kask ve kar maskesiyle yüzünü gizleyerek iş yerine girdi. Elindeki silahı iş yeri sahibi M.Ş. ile yanında bulunan N.Ç.'ye doğrultan şüpheli, altınları vermelerini istedi. Direnişle karşılaşan şüpheli, tabancayla rastgele ateş açtı. Silahın ateşlenmesi sonucu M.Ş. ve N.Ç. yaralandı. Altınları alamayan ve iş yerinden kaçmaya çalışan şüpheli Zeki B., çevredeki esnaf tarafından yakalanarak, etkisiz hale getirildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Esnaf tarafından yakalanan şüpheli Zeki B. ise polis ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zeki B., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

AMACIM KİMSEYE ZARAR VERMEK DEĞİLDİ

Tutuklanan Zeki B.'nin ifadesinde, maddi sıkıntı nedeniyle soygun girişiminde bulunduğunu söylediği iddia edildi. Şüphelinin ifadesinde, motosikletle kısa bir keşif yaptıktan sonra kuyumcuya girmeye karar verdiğini, tanınmamak için kask ve maske taktığını ve eldiven kullandığını söylediği öğrenildi. Zeki B.'nin, 'Amacım kimseye zarar vermek değildi. 5 tane bilezik istedim, verseydi alıp gidecektim. Pişmanım' dediği kaydedildi. (DHA)