ARAŞTIRMA KOMİSYONU MANİSA'DA

TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu Manisa'ya geldi. Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt başkanlığındaki heyet, ilk olarak Manisa Valisi Vahdettin Özkan'ı ziyaret etti. Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, saldırıların nedenlerinin araştırılması kapsamında Manisa'daki olayla ilgili de inceleme yapacaklarını belirtti. Komisyonun, gerçekleştireceği çalışmaların ardından hazırlayacağı raporu TBMM Başkanlığı'na sunacağı bildirildi.

Beyazıt, olaylara yalnızca okul ve öğrenci açısından değil, aile, sokak, çevre ve toplum boyutuyla da bakılması gerektiğini belirtip, 'Öncelikle sadece okulu ve öğrenciyi düşünerek değil, aileyi de değerlendirerek, sokağı da çevreyi de toplumu da değerlendirerek olaylara bakış açısı getirmek zorundayız. Hiçbir dijital ortam, bir annenin şefkatinden, bir babanın ilgisinden, bir öğretmenin emeğinden daha kıymetli olamaz. Hiçbir dijital ortam bizim bu düşündüğümüz sevgileri veremez. Teknolojiyi kullanırken bilinçli öğrenciler olsun istiyoruz. Vicdanını, ahlakını değerlendiren, merhamet ve adalet duyguları yüksek olan öğrenciler yetiştirilmesinde fayda görüyoruz. Bütün bunları yaparken dijital ortamların şiddet dolu, değişik zararlarından, risklerinden, nihilizmden, o aşırılıktan çocukların muhafaza edilmesi konusunda ailelere, annelere, babalara, çevreye çağrıda bulunmak istiyorum. Çünkü bu Manisa'daki olayımızı da inceleyeceğiz, göreceğiz ki yine hemen geri planında bu aşırılığın, bu nihilizmin, şiddetin etkilerini görüyoruz. Sosyal platformların yapımcılarının şiddete meyli, oyunlarla ilgili zarara, suça sevk eden değerlendirmelerinden yavrularımızı muhafaza etmek zorundayız. Bunun için de çevrenin, okulun, ailenin, toplumun mutlaka bir eş güdüm içerisinde bu konuya acil çözümler getirerek hareket etmesinde büyük fayda görüyoruz' dedi.

'YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALAR RAPOR HALİNE GETİRECEK'

Komisyonun daha önce Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve İstanbul'da incelemelerde bulunduğunu aktaran Beyazıt, 'Mecliste kurulan bu araştırma komisyonumuz Kahramanmaraş'ta, Urfa'da, İstanbul'da değişik yerlerde incelemelerini yaptı. İlimizde, bu güzel şehrimizde, Turgutlu ilçemizde de olan bu hadise dolayısıyla bugün hemen buradayız, bu çalışmalarımızı burada sürdüreceğiz. İnşallah yaralı olan yavrularımızı da hastanelerde, evlerinde ziyaret ederek gereken bilgileri aldıktan sonra çalışmalarımızı Ankara'da sürdüreceğiz. Çok yakın bir zamanda da Meclis Araştırma Komisyonumuz yaptığı çalışmaları bir rapor haline getirecek. İncelemelerini, tekliflerini, bu konudaki değerlendirmelerini Meclisimize, Meclis Başkanımıza sunmak üzere kamuoyuna bilgisini verecektir' diye konuştu. (DHA)

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)-